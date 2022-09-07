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Росстат заявил о снижении доли бедных вопреки падению реальных доходов

Хотя реальные доходы населения и упали по сравнению с досанкционным периодом, доля россиян, живущих ниже границы бедности все равно снизилась. Это, в частности, объясняется ростом социальных выплат
Фото: Лев Федосеев / ТАСС
Фото: Лев Федосеев / ТАСС

Доля россиян, живущих ниже границы бедности, по итогам второго квартала 2022 года оказалась равна 12,1%, предварительные данные за первое полугодие — 13%, следует из данных Росстата (есть у РБК). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года уровень бедности снизился, утверждает ведомство: во втором квартале 2021 года ниже границы бедности жили 12,5% россиян, по итогам первого полугодия — 13,2%.

По расчетам Росстата, во втором квартале 2022 года граница бедности составила 13 813 руб. Численность населения с доходами ниже этого уровня во втором квартале 2022 года составила 17,6 млн человек.

Как отмечает Росстат, средняя номинальная начисленная заработная плата во втором квартале 2022 года составила 63 784 руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года она выросла на 10,6% (и на 6% по сравнению с первым кварталом 2022 года).

Однако реальные доходы населения упали, констатирует ведомство, что произошло вследствие значительного всплеска инфляции: +17% по отношению ко второму кварталу 2021 года и +7% по отношению к первому кварталу 2022 года. Это привело к тому, что в реальном выражении денежные доходы населения по сравнению со вторым кварталом 2021 года снизились на 1,9 п.п.

Росстат сообщил о максимальном с 2015 года снижении реальных зарплат
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Фото:Антон Вергун / ТАСС

На снижение численности малоимущего населения, полагает Росстат, отразилось увеличение социальных выплат. Во втором квартале 2022 года их объем составил 4,111 трлн руб., или 21,2% в структуре доходов населения. По сравнению со вторым кварталом 2021 года доля социальных выплат в структуре доходов населения выросла на 0,9 п.п. (с 20,3%).

Материал дополняется.

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