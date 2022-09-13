Росстат запланировал включить бонусы и инвестиции в учет доходов россиян

Росстат: в расчет доходов населения могут быть включены переводы, бонусы и ценные бумаги

Росстат решил усовершенствовать методы оценки финансового положения россиян. При расчете их расходов планируется учитывать безналичные платежи и траты по бонусным программам, а при оценке сбережений — операции на фондовом рынке

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) разместила на портале госзакупок контракт на выполнение научно-исследовательской работы (НИР) по теме «Разработка рекомендаций по совершенствованию источников и методов формирования макроэкономических показателей доходов, расходов и сбережений населения (этап 2022 года)».

Стоимость контракта оценивается в 6,7 млн руб. Работа должна быть выполнена к середине декабря 2022 года, следует из материалов закупки. Заявки на участие в открытом конкурсе принимаются до 28 сентября.

Росстат в 2019 году — впервые с начала 1990-х — существенно поменял методику определения доходов и расходов населения, перейдя от ежемесячного к ежеквартальному расчету, включив в него ряд новых параметров (расходы по покупке и аренде жилья, покупки в зарубежных интернет-магазинах) и т.д. Тем не менее методологию расчета продолжают критиковать. В 2021 году министр экономики Максим Решетников просил Росстат продолжить совершенствование показателя. Общий принцип оценки доходов населения таков: совокупный объем доходов населения считается Росстатом не напрямую, а путем суммирования расходов, сбережений, а также изменения денежной наличности на руках у населения. Недостающая сумма записывается в «прочие доходы» и является балансирующей строкой. Это значит, что в случае занижения или завышения объема расходов и сбережений автоматически занижаются или завышаются доходы. На фоне боевых действий на территории Украины и ужесточившихся санкций Запада реальные располагаемые денежные доходы населения во втором квартале 2022 года снизились на 0,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщал ранее Росстат. В первом квартале они уменьшились на 1,2%.

Денежные переводы и бонусы

Авторы исследования должны будут разработать рекомендации по улучшению методов расчета показателей доходов, расходов и сбережений населения по следующим направлениям:

учет расходов, осуществляемых через безналичные переводы как между физическими и юридическими лицами, так и между физлицами;

Этот показатель в принципе уже учитывается в статистике доходов, расходов и сбережений, пояснили РБК в Росстате. Если для расчетов в целом по России используется прямая отчетность ЦБ, то для региональных показателей наряду с этим используется система дооценок по межрегиональной миграции денежных потоков, включая безналичные переводы. В рамках научной работы стоит задача обеспечить полноту учета безналичных переводов внутри России, осуществляемых населением за пределы региона, где они проживают, отметили в Росстате.

Читайте на РБК Pro Pro Метод Красного: как американец сделал $1,3 млрд на бизнесе по перепродаже Метод Красного: как американец сделал $1,3 млрд на бизнесе по перепродаже Статьи Pro Мир охватила волна «тихих увольнений». К чему она приведет в России Мир охватила волна «тихих увольнений». К чему она приведет в России Статьи Pro Почему умственная работа выматывает и что с этим делать Почему умственная работа выматывает и что с этим делать Исследования Pro Как остановить процедуру банкротства Как остановить процедуру банкротства Инструкции Pro Как «метод антилопы» поможет справиться со стрессом за пять минут Как «метод антилопы» поможет справиться со стрессом за пять минут Статьи Pro Новый торговый фронт: кто пострадает от разрыва отношений КНР и Британии Новый торговый фронт: кто пострадает от разрыва отношений КНР и Британии Статьи Pro Сотрудники нужны, работу не найти: что произойдет с рынком труда осенью Сотрудники нужны, работу не найти: что произойдет с рынком труда осенью Статьи Pro Акции будущего: как братья Либерман продают доли в собственных жизнях Акции будущего: как братья Либерман продают доли в собственных жизнях Статьи

учет расходов, осуществляемых за счет поощрений от участия в бонусных программах (программах лояльности), применяемых торговыми и сервисными предприятиями.

В последнее время компании все чаще используют для поощрения покупателей различные бонусные программы, различающиеся по видам и условиям получения, и в работе будет оценена необходимость их дополнительного учета, пояснили в Росстате.

Учет инвестиций на фондовом рынке

Большой блок исследования должен быть посвящен рекомендациям по улучшению учета в показателях благосостояния населения финансовых активов и доходов от них. Предполагаются следующие направления:

учет операций по движению денежных средств населения на финансовом рынке;

учет запасов и изменения стоимости финансовых активов и обязательств граждан.

Перед исследователями стоит задача выработать подходы к расширению показателей, характеризующих денежные доходы, за счет отражения изменений оценочной стоимости финансовых активов, образуемой на финансовом рынке и учитываемой на основании произведенных транзакций за определенный период времени без перечисления на брокерские счета денежных средств от их продажи, сформулировали в Росстате. Речь тут может идти об оценке «бумажных» прибылей/убытков, которые возникают при изменении стоимости инвестиционного портфеля.

Внедрение результатов планируется в 2023–2024 годах, рассказали в Росстате. Там допустили, что при необходимости может быть произведен пересчет динамических рядов данных за несколько предыдущих лет.

Искажения в учете вложений россиян

На то, что Росстат искажает данные по сбережениям и доходам россиян из-за недоучета вложений в ценные бумаги, ранее указывали аналитики ЦБ. В 2020 году произошел существенный рост инвестиций граждан на фондовом рынке, который методология Росстата в полной мере не учитывает, заявляли они. Так, департамент исследований и прогнозирования ЦБ оценил чистые вложения населения в ценные бумаги на основе депозитарной отчетности (ее сдают в ЦБ банки и профессиональные участники рынка ценных бумаг). «Наша оценка оказалась в разы больше, чем у Росстата», — отмечалось в обзоре ЦБ.

Поскольку Росстат по текущей методологии не «видит» основную часть вложений граждан в ценные бумаги, он вынужден отражать уход денег со сбережений (депозитов) на брокерские счета как снижение «прочих» доходов (балансирующая строка при оценке доходов, исходя из уровня расходов плюс изменение сбережений), хотя фактически это не так.

По состоянию на конец первого квартала 2022 года общий объем ценных бумаг в денежном выражении, принадлежащих населению, составил около 8 трлн руб., сообщал ЦБ.

Осенью 2021 года замглавы Росстата Дмитрий Кенчадзе говорил, что статслужба планирует включить в расчет денежных доходов населения данные ЦБ о состоянии брокерских счетов физлиц в агрегированном виде. На брокерский счет поступают дивиденды, купоны по ценным бумагам, а также доходы от продажи акций, но пока средства не выведены с брокерского счета, по методологии Росстата они числятся как сбережения, пояснял он. Они становятся признанными официальной статистикой доходами лишь в момент выхода с фондового рынка, то есть когда клиент перевел деньги на свой текущий банковский счет, говорил Кенчадзе.

Прицел на богатых

Структура доходов и расходов населения постоянно меняется, так как появляется все больше дополнительных инструментов, таких, например, как индивидуальные инвестиционные и брокерские счета, различные бонусные программы и кешбэки, которыми пользуются миллионы, отметил директор ИНП РАН Александр Широв. Желание Росстата учитывать их в статистических показателях можно только приветствовать, но с методологической точки зрения это будет довольно сложно, так как потребует обработки принципиально новых источников информации. Именно для этого службе и нужны внешние подрядчики.

Совершенствование методологии позволит лучше видеть показатели высокодоходных групп населения со сложной структурой потребления, полагает Широв. Радикальных изменений итоговых результатов по доходам ждать не стоит, но, скорее всего, они будут скорректированы вверх, допускает он.

Официальная статистика Росстата почти не охватывает граждан с высокими и сверхвысокими доходами, отмечали эксперты Высшей школы экономики (ВШЭ).

Довольно сложным с методологической точки зрения можно назвать и действующий подход к оценке доходов, кроме того, он часто попадает под экспертную критику из-за своей непрозрачности, категорична заведующая центром анализа доходов и уровня жизни НИУ ВШЭ Алина Пишняк. «Учет дополнительных данных, разумеется, еще более усложнит ситуацию. На выходе следует ожидать роста оценок, однако точность их будет ограничена. Например, сложно представить, что информация по всем программам лояльности может быть включена в расчет», — отмечает она.

Основной недостаток статистики доходов с точки зрения пользователя — масштаб пересмотров, полагает директор группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Дмитрий Куликов. Из важных экономических показателей реальные располагаемые доходы «исторически где-то в топ-3» по величине изменений после первой публикации, если брать все макроэкономические показатели, утверждает он. Кроме того, важная проблема для использования состоит в том, что детальный баланс публикуется с очень большим лагом, а оперативный не очень детален, сетует Куликов.