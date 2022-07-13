В МВФ увидели увеличение риска рецессии в США и угроз мировой экономике

Властям США стало труднее противостоять угрозе рецессии, несмотря на снижение безработицы и восстановление после пандемии коронавируса, считают в МВФ. В фонде также отметили, что динамика говорит о риске для мировой экономики

Экономика США быстро преодолела вызванный пандемией коронавируса шок, однако быстрое восстановление спроса, связанное с этих истощение запасов, подорожание энергоносителей и перебои с цепочками поставок привели к значительному росту инфляции, в нынешних условиях бороться с риском рецессии стало труднее. Такой вывод содержится в отчете исполнительного совета Международного валютного фонда (МВФ).

«Предотвращение рецессии в Соединенных Штатах становится все более сложной задачей», говорится в документе, это дополнительные проблемы создает ситуация на Украине, «затяжная пандемия COVID-19 и ограничения со стороны предложения».

«Члены исполнительного совета признали, что при поиске мер в связи с инфляцией ставки высоки, и что выбор неверных политических решений в том или ином направлении приведет к значимым последствиям в стране и негативному влиянию на мировую экономику», — сказано в отчете.

В МВФ при этом отметили, что положительные эффекты «беспрецедентного политического стимулирования» вместе с «преимуществами очень гибкой экономики» привели в США к возвращению уровня безработицы к показателям конца 2019 года до распространения COVID-19. Объем производства при этом близок к уровню до пандемии, уровень бедности снизился, а с конца 2020 года было создано 8,5 млн рабочих мест.

В середине июня ФРС повысила ставку сразу на 0,75 процентного пункта впервые с 1994 года, до 1,50–1,75% годовых. По данным Федерального бюро статистики труда, в мае инфляция в Соединенных Штатах составила 8,6% в годовом выражении, это стало самым быстрым ростом за почти 40 лет — с декабря 1981 года.

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В конце июня о риске рецессии в США предупредили Goldman Sachs, глава Tesla и Space X Илон Маск, а также американский экономист и профессор Нью-Йоркского университета Нуриэль Рубини, предсказавший глобальный финансовый кризис 2008 года. Случится ли рецессия в ближайшем будущем — скорее да, чем нет», — заявил Маск. В начале июля схожий прогноз опубликовали аналитики PMorgan Chase & Co. Главный экономиста банка Майкл Фероли отметил, что прогноз «опасно близок к рецессии».

При этом в конце июня МВФ считал, что рецессии в США избежать удастся, несмотря на замедление экономики в 2022-2023 годах. «Присутствуют существенные риски того, что нынешние препятствия окажутся более устойчивыми, чем ожидалось, или экономика пострадает от нового негативного шока который превратит замедление в кратковременную рецессию», — говорилось в отчете фонда.

Президент США Джо Байден называл инфляцию «проклятием нашего существования», однако отказался считать рецессию неизбежной. Он отметил: «мы находимся в более сильном положении, чем любая другая страна в мире, чтобы преодолеть эту инфляцию». Аналогичное мнение выразила министр финансов Джанет Йеллен. «Потребительские расходы очень высоки. Инвестиционные расходы весьма солидные. Я ожидаю, что рост замедлится», — подчеркнула она.

