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JPMorgan предупредил об «опасной близости» экономики США к рецессии

Аналитики JPMorgan ухудшили прогноз для экономики США после данных Минторга о падении потребительского спроса. В МВФ ранее допустили, что рецессии удастся избежать
Фото: Andrew Kelly / Reuters
Фото: Andrew Kelly / Reuters

Аналитики JPMorgan Chase & Co. ухудшили прогноз по росту экономики США, сообщает Bloomberg. Одной из основных причин стало замедление потребительского спроса.

По оценкам банка, во втором квартале ВВП США покажет рост на 1% в годовом выражении по сравнению с предыдущей оценкой в 2,5%. Экономисты ожидают, что в последние три месяца года темпы роста ВВП ускорятся до 1,5%, чему будет способствовать рост производства автомобилей и замедление инфляции.

«Наш прогноз опасно близок к рецессии», — заявил главный экономист JPMorgan в США Майкл Фероли. «Однако мы ждем роста экономики, отчасти потому, что мы считаем, что работодатели не захотят увольнять сотрудников даже в период низкого спроса», — добавил он.

МВФ увидел шанс замедления экономики США без рецессии
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Фото:Justin Lane / EPA / ТАСС

Аналитики повысили прогнозы вероятности рецессии на фоне повышения процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США и роста инфляции, пишет агентство. В середине июня ФРС повысила ставку сразу на 0,75 процентного пункта впервые с 1994 года, до 1,50–1,75% годовых. По данным Федерального бюро статистики труда, в мае инфляция в Соединенных Штатах составила 8,6% в годовом выражении, что стало самым быстрым ростом с декабря 1981 года.

1 июля федеральный резервный банк Атланты (один из 12 банков, входящих в ФРС) также заявил о вероятности рецессии, передает CNBC.

Однако в Международном валютном фонде считают, что, хотя американская экономика в 2022–2023 годах замедлится, рецессии удастся избежать. По прогнозу аналитиков, снижение инфляции и обеспечение ценовой стабильности защитят реальные доходы и помогут поддержать экономический рост в среднесрочной перспективе.

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По данным Минторга США, которые приводит Reuters, потребительские расходы, на которые приходится более двух третей экономической активности в стране, выросли в мае на 0,2%, это самый низкий показатель за пять месяцев. Ведомство пересмотрело данные за апрель в сторону понижения: рост расходов составил не 0,9%, а 0,6%.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Экономика рецессия США JPMorgan Chase & Co
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