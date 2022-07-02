JPMorgan предупредил об «опасной близости» экономики США к рецессии
Аналитики JPMorgan Chase & Co. ухудшили прогноз по росту экономики США, сообщает Bloomberg. Одной из основных причин стало замедление потребительского спроса.
По оценкам банка, во втором квартале ВВП США покажет рост на 1% в годовом выражении по сравнению с предыдущей оценкой в 2,5%. Экономисты ожидают, что в последние три месяца года темпы роста ВВП ускорятся до 1,5%, чему будет способствовать рост производства автомобилей и замедление инфляции.
«Наш прогноз опасно близок к рецессии», — заявил главный экономист JPMorgan в США Майкл Фероли. «Однако мы ждем роста экономики, отчасти потому, что мы считаем, что работодатели не захотят увольнять сотрудников даже в период низкого спроса», — добавил он.
Аналитики повысили прогнозы вероятности рецессии на фоне повышения процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США и роста инфляции, пишет агентство. В середине июня ФРС повысила ставку сразу на 0,75 процентного пункта впервые с 1994 года, до 1,50–1,75% годовых. По данным Федерального бюро статистики труда, в мае инфляция в Соединенных Штатах составила 8,6% в годовом выражении, что стало самым быстрым ростом с декабря 1981 года.
1 июля федеральный резервный банк Атланты (один из 12 банков, входящих в ФРС) также заявил о вероятности рецессии, передает CNBC.
Однако в Международном валютном фонде считают, что, хотя американская экономика в 2022–2023 годах замедлится, рецессии удастся избежать. По прогнозу аналитиков, снижение инфляции и обеспечение ценовой стабильности защитят реальные доходы и помогут поддержать экономический рост в среднесрочной перспективе.
По данным Минторга США, которые приводит Reuters, потребительские расходы, на которые приходится более двух третей экономической активности в стране, выросли в мае на 0,2%, это самый низкий показатель за пять месяцев. Ведомство пересмотрело данные за апрель в сторону понижения: рост расходов составил не 0,9%, а 0,6%.