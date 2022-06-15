Бернанке рассказал, почему «великая инфляция» 1970-х не повторится

Экономист признал, что у двух ситуаций много общего, но отметил их ключевое различие — большие по сравнению с 1960–1970-ми авторитет и самостоятельность ФРС, которые, по его мнению, помогут контролировать инфляцию

Бен Бернанке (Фото: Jessica McGowan / Getty Images)

США извлекли уроки из «великой инфляции» 1960–1970-х, и она больше не повторится. Такое мнение в колонке для The New York Times выразил экономист, бывший глава Федеральной резервной системы (ФРС) Бен Бернанке.

Он напомнил, что потребительские цены в США росли с 1966 по 1981 год, а в 1980 году инфляция превысила 13%. Специалист назвал некоторые сходства между двумя ситуациями: к примеру, и тогда, и сейчас инфляция начала расти после того, как длительное время была довольно низкой; и тогда, и сейчас были велики траты правительства (в 60–70-е — на войну во Вьетнаме и программы «Великого общества», а теперь — на борьбу с коронавирусом).

Основным отличием нынешней ситуации от сложившейся тогда, по словам Бернанке, является большая самостоятельность ФРС: в 1960–1970-е любые попытки регулятора повлиять на инфляцию, подняв процентную ставку, наталкивались на «непреклонное политическое сопротивление». Так, президент Линдон Джонсон (1963–1969), стремясь «оградить население от экономических издержек непопулярной войны», не позволял возглавлявшему при нем ФРС Уильяму Макчесни Мартину поднять ставку. Преемник Джонсона Ричард Никсон (1969–1974) заявил новому председателю Совета управляющих ФРС Артуру Бёрнсу, что «не потерпит замедления развития экономики перед выборами» 1972 года, и Центробанк вновь не принял значительных мер по борьбе с инфляцией. После отставки Никсона давление на ФРС продолжал оказывать конгресс.

Теперь же, пишет экономист, направленные против роста инфляции действия регулятора пользуются поддержкой Белого дома и конгресса. «В результате ФРС сегодня обладает достаточной независимостью, чтобы принимать стратегические решения, основываясь исключительно на экономических данных, в долгосрочных интересах экономики, а не на основе краткосрочных политических соображений», — пояснил Бернанке.

Он добавил, что изменился и подход ФРС: Бёрнс списывал рост инфляции на неконтролируемые факторы (деятельность крупных компаний и торговых союзов, которые использовали свое влияние для увеличения цен), и вместо увеличения ставок убедил Никсона ввести ограничения на размеры зарплат и регулирование цен — это, по словам Бернанке, «обернулось впечатляющим провалом». Сейчас же специалисты ФРС понимают, что могут управлять инфляцией, замедляя рост спроса. Поэтому одним из важных факторов в успехе борьбы с инфляцией в нынешней ситуации экс-глава ФРС назвал авторитет регулятора, а глава Центробанка Джером Пауэлл и его коллеги «будут делать все, чтобы этот авторитет сохранить», уверен Бернанке.

Инфляция в США растет с сентября прошлого года. Ситуация усугубилась после того, как Вашингтон ввел против России жесткие санкции из-за спецоперации на Украине — именно с ними президент Джо Байден связал усилившийся рост цен. В мае инфляция достигла рекордных за 41 год 8,6%, сильнее всего дорожают энергоресурсы и еда.

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15 июня пройдет заседание ФРС, на котором регулятор примет решение по процентной ставке. Некоторые аналитики (например, Barclays и Jefferies) прогнозируют увеличение ставки на 75 б.п. — последний раз такое происходило в 1994 году.

В марте регулятор впервые с 2018 года повысил ставку — на 25 б.п., до 0,2–0,5% годовых. В мае ФРС вновь увеличила ее — на этот раз на 50 б.п. — до 0,75–1%.