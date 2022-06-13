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На форуме ВТО заверили, что Россия останется на рынке продовольствия

Глава делегации на форуме ВТО: Россия останется на мировом рынке продовольствия
Россия не планирует «закрываться от мира» и «разрывать традиционные связи» и все еще видит «преимущество в том, чтобы участвовать в международной торговле», подчеркнул глава российской делегации на форуме ВТО
Фото: Zuma / ТАСС
Фото: Zuma / ТАСС

Россия является крупным мировым поставщиком продовольствия и намерена остаться на этом рынке. Об этом заявил заместитель министра экономического развития Владимир Ильичев, глава российской делегации на форуме Всемирной торговой организации (ВТО), в разговоре с ТАСС.

«Мы как крупный поставщик продовольствия на мировом рынке намерены и дальше на нем оставаться, поставлять свою продукцию партнерам, нашим традиционным потребителям», — отметил он, добавив при этом, что для того, чтобы работала система, необходимо, чтобы все участники процесса стремились к результатам.

По его словам, на конференции ВТО будет обсуждаться вопрос экспорта продовольствия, однако у ее участников «существенно различаются» точки зрения по поводу причин возникновения продовольственного кризиса.

Ильичев предложил тем, кто обвиняет Россию в начале кризиса, устранить последствия, которые они «сами искусственно создают, разрывая цепочки поставок, не давая транспортировать зерно и осуществлять страхование перевозок».

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Фото:Анна Войтенко / Reuters

Глава российской делегации напомнил, что Москва исходит из того, что основная причина нынешнего продовольственного кризиса заключается в инфляции, которая была вызвана вбросом не обеспеченных товарами денег для устранения последствий пандемии в США и ЕС.

«Еще в прошлом году были большие проблемы с уровнем цен на пшеницу и некоторые другие товары. Это, конечно, связано и с разрушением цепочек поставок во время пандемии, но сейчас, к сожалению, на это наложилась санкционная по сути война, — отметил замминистра.

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О том, что Россия не нарушит контракты по поставкам продовольствия, ранее говорила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. Она подчеркнула, что страна является ответственным участником мирового продовольственного рынка.

Захарова также назвала беспочвенными обвинения западных политиков в попытках Москвы блокировать иностранные суда в черноморских портах. По ее словам, Запад пытается «списать все беды на специальную военную операцию».

В начале мая в ООН заявили, что в украинских портах скопилось около 4,5 млн т зерна и что оно не может попасть на мировой рынок якобы из-за российской спецоперации. Такое же мнение высказывают некоторые западные политики, в том числе президент США Джо Байден. При этом американский лидер приводил данные о 20 млн т невывезенного зерна.

В Москве обвинения отрицают и называют причиной продовольственного кризиса «незаконные действия» Запада и антироссийские санкции.

Президент России Владимир Путин ранее называл обвинения страны в продовольственном кризисе попыткой переложить проблему «с больной головы на здоровую».

«Это ошибка именно финансовых, экономических властей Соединенных Штатов, она никак не связана с действиями России на Украине, вообще никак», — отметил российский лидер.

Он предлагал пути вывоза украинского зерна, альтернативные морскому. Самым простым из них он счел маршрут через Белоруссию, а оттуда — в порты Прибалтики, в Балтийское море, дальше — в любую точку мира. Однако для этого Запад должен снять санкции с Минска, заключил он.

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ВТО Россия продовольствие
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