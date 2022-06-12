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Эрдоган обсудит создание «зернового коридора» с Путиным и Зеленским

По словам Эрдогана, он намерен провести переговоры о создании «зернового коридора» с Путиным и Зеленским на следующей неделе. При этом он подчеркнул, что у самой Турции нет проблем с зерном: в запасах хранится 5 млн т пшеницы
Фото: Анна Войтенко / Reuters
Фото: Анна Войтенко / Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в ходе предстоящих контактов с президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским намерен обсудить вопрос о создании «зернового коридора» с Украины. О своих планах турецкий лидер рассказал на встрече с молодежью в городе Ване.

По словам Эрдогана, он намерен провести переговоры с Путиным и Зеленским на следующей неделе. В ходе них президент Турции намерен обсудить проблемы с заблокированным на Украине зерном и вопрос о создании «зернового коридора».

При этом он подчеркнул, что у самой Турции нет проблем в обеспечении продовольственной безопасности. «Весь мир находится в экономическом тупике <...> У нас нет проблем. У нас в запасах есть 5 миллионов тонн пшеницы. Мы намерены отправлять зерно в третьи страны, чтобы вывести этот бизнес на новый уровень. Эти переговоры уже идут», — заявил Эрдоган.

Чавушоглу заявил об ожидании Турцией ответа России по украинскому зерну
Политика
Фото:Алексей Коновалов / ТАСС

После начала российской спецоперации Украина объявила о закрытии судоходства на северо-западе Черного моря. По оценкам США, за время конфликта в украинских портах скопилось более 20 миллионов тонн зерна. На Украине обвиняют Россию в препятствовании выходу судов, ООН призвала Москву разблокировать гавани и заявила об угрозе усугубления продовольственного кризиса в мире из-за невозможности поставок.

Российская сторона неоднократно заявляла, что не мешает выходу судов — они не могут выйти из портов, потому что прибрежные воды заминированы украинцами.

По оценке Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO), Россия является крупнейшим в мире экспортером пшеницы, а Украина занимает пятое место. Вместе они обеспечивают 19% мировых поставок ячменя, 14% — пшеницы и 4% — кукурузы.

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Вопрос экспорта украинского зерна обсуждал в Турции 8 июня глава МИД России Сергей Лавров. Однако на переговорах с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу проблему решить не удалось, и на совместной пресс-конференции министры не объявили о заключении каких-либо договоренностей. Москва настаивает, что вывозу зерна мешают размещенные у черноморских портов Украины мины и украинская сторона должна разминировать все необходимые для судоходства районы.

Лавров заявил, что позиция Москвы по этому вопросу «безальтернативна, Киев должен это понять». По словам министра, Турция пытается убедить Украину прекратить затягивать этот процесс.

Владимир Путин ранее предлагал пути вывоза украинского зерна, альтернативные морскому. Самым простым из них он счел маршрут через Белоруссию, а оттуда — в порты Прибалтики, в Балтийское море, дальше — в любую точку мира.

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Теги
Илья Фурсеев Илья Фурсеев
зерно Реджеп Тайип Эрдоган Военная операция на Украине переговоры
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