МИД заявил, что Россия не нарушит контракты по поставкам продовольствия
Россия намерена соблюдать взятые на себя обязательства касательно экспорта продовольствия, заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова, ее слова приводит сайт ведомства.
«Россия продолжает оставаться ответственным участником мирового продовольственного рынка, — подчеркнула Захарова. — Намерены и далее добросовестно исполнять обязательства по международным контрактам в части экспортных поставок сельхозтоваров, удобрений, энергоносителей и другой критически важной продукции», — сказала она.
Захарова назвала беспочвенными обвинения политиков западных государств в попытках блокировать иностранные суда в черноморских портах. По словам дипломата, страны Запада пытаются «списать все беды на специальную военную операцию».
В частности, порт Мариуполя возобновил работу, когда перешел под контроль российских военных и войск Донецкой народной республики. Им удалось разблокировать фарватер и создать условия для судов, чтобы те могли покинуть гавань, пояснила она.
Кроме того, российские войска «ежедневно с 8:00 до 19:00 открывают два морских гуманитарных коридора — безопасные полосы для движения судов», добавила дипломат. Один из них открыт в Черном море в юго-западном направлении от территориального моря Украины. Через него, по словам Захаровой, суда могут выйти из портов Херсон, Николаев, Черноморск, Очаков, Одесса и Южный.
Второй коридор открыли в Азовском море. Он начинается в «районе сбора в непосредственной близости от Мариуполя» и заканчивается в «районе расформирования в месте впадения Керченского пролива в Черное море», заключила представитель МИДа.
Об открытии коридоров для выхода иностранных судов из портов на Черном и Азовском морях 25 мая объявило российское Минобороны. Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев говорил, что они будут полосами для безопасного движения судов. Накануне в Минобороны напомнили, что создали все условия для выхода иностранных судов из портов. По данным, которые приводил Мизинцев, в шести украинских портах оставались заблокированными 70 судов из 16 стран.
В начале мая в ООН заявили, что в украинских портах скопилось около 4,5 млн т зерна. Оно не может попасть на мировой рынок из-за российской спецоперации, считают в организации. Такое же мнение высказывают некоторые западные политики. В частности, об этом говорил президент США Джо Байден. При этом глава государства приводил данные о 20 млн т невывезенного зерна. В Москве обвинения отрицают и называют причиной продовольственного кризиса «незаконные действия» Запада и антироссийские санкции.