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Экономика ,  
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Bloomberg назвал причину изменения позиции России по нефтяной сделке

Высокопоставленный российский чиновник заявил агентству, что из-за недооценки последствий пандемии коронавируса Кремлю пришлось договариваться о новой сделке в крайне неблагоприятных условиях
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Виртуальная встреча стран ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК, после вспышки коронавируса   (Фото: Saudi Press Agency / Handout / Reuters)

Новое соглашение, в рамках которого страны ОПЕК (крупнейший член картеля — Саудовская Аравия), Россия и другие производители нефти, не входящие в картель, договорились о сокращении добычи, стало «болезненной уступкой», сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к Кремлю.

Высокопоставленный российский чиновник заявил агентству, что о новой сделке пришлось договариваться в крайне неблагоприятных условиях. Причиной этого собеседник Bloomberg назвал то, что российские власти не смогли верно оценить негативный эффект, который окажет на мировую экономику распространение коронавирусной инфекции COVID-19.

Собеседник Bloomberg, близкий к Кремлю, назвал решение пойти на компромисс важным шагом для преодоления кризиса.

На прошлой неделе Кремль заявлял, что не считают позицию Москвы по вопросам добычи нефти ошибочной. «Россия сохраняет последовательную позицию, направленную на развитие международного взаимодействия и кооперации стран-производителей для стабилизации», — говорил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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В марте Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщал, что Путин не станет первым инициировать перемирие в ценовой войне с Саудовской Аравией, так как сделал принципом своего правления отказ от уступок под давлением. Один из собеседников Bloomberg тогда заявил, что Путин «не из тех, кто сдается, даже если борьба дорого ему обходится».

В начале марта Россия и Саудовская Аравия не смогли договориться о сокращении уровня добычи. Россия настаивала на сохранении уровня сокращения от октября 2018 года, а Саудовская Аравия — усилить сокращение на 1,5 млн барр. в сутки, писали Reuters и Bloomberg. Россия не хотела разрыва нефтяных соглашений, «это исключительно инициатива наших арабских партнеров», говорил первый вице-премьер Андрей Белоусов.

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Решение противостоять Саудовской Аравии было «стратегической ошибкой», сказал Bloomberg гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. «Это выглядит победой США, и Россия в конечном итоге проигрывает больше, чем Саудовская Аравия», — добавил он.

Теперь ситуация будет зависеть от того, сможет ли сделка повысить цены на мировом нефтяном рынке и сократить потери России, отмечает Bloomberg.

Ранее вице-президент и совладелец крупнейшей российской частной нефтяной компании ЛУКОЙЛ Леонид Федун в интервью РБК сравнил новое соглашение с Брестским миром 1918 года, по условиям которого Россия пошла на значительные территориальные уступки Германии, Австро-Венгрии и Турции.

Федун сравнил соглашение ОПЕК+ с Брестским миром
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Сделка ОПЕК+ о сокращении добычи нефти помогла избежать хаоса на нефтяном рынке, заявил 13 апреля журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Владимир Путин, Bloomberg
Материалы по теме
Федун сравнил соглашение ОПЕК+ с Брестским миром
Общество
Экономисты оценили выгоды и потери для России от сокращения нефтедобычи
Экономика
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