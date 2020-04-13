Bloomberg назвал причину изменения позиции России по нефтяной сделке

Высокопоставленный российский чиновник заявил агентству, что из-за недооценки последствий пандемии коронавируса Кремлю пришлось договариваться о новой сделке в крайне неблагоприятных условиях

Виртуальная встреча стран ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК, после вспышки коронавируса (Фото: Saudi Press Agency / Handout / Reuters)

Новое соглашение, в рамках которого страны ОПЕК (крупнейший член картеля — Саудовская Аравия), Россия и другие производители нефти, не входящие в картель, договорились о сокращении добычи, стало «болезненной уступкой», сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к Кремлю.

Высокопоставленный российский чиновник заявил агентству, что о новой сделке пришлось договариваться в крайне неблагоприятных условиях. Причиной этого собеседник Bloomberg назвал то, что российские власти не смогли верно оценить негативный эффект, который окажет на мировую экономику распространение коронавирусной инфекции COVID-19.

Собеседник Bloomberg, близкий к Кремлю, назвал решение пойти на компромисс важным шагом для преодоления кризиса.

На прошлой неделе Кремль заявлял, что не считают позицию Москвы по вопросам добычи нефти ошибочной. «Россия сохраняет последовательную позицию, направленную на развитие международного взаимодействия и кооперации стран-производителей для стабилизации», — говорил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.