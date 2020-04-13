Экономисты оценили выгоды и потери для России от сокращения нефтедобычи

Сокращение Россией нефтедобычи, вероятно, будет выигрышным для бюджета, который получит больше нефтегазовых доходов, считают опрошенные РБК аналитики. Плюс для бюджета может обернуться минусом для экономики — она упадет еще больше

Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

Несмотря на то что ряд западных комментаторов расценили сделку ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи как поражение России в ценовой войне с Саудовской Аравией, сокращение, вероятно, окажется выигрышным для России — по крайней мере с точки зрения госбюджета, полагают экономисты, опрошенные РБК. Но произойдет это, только если цена российской нефти поднимется с очень низких уровней, на которых она находилась во второй половине марта.

Условия сделки Россия согласилась урезать свою нефтедобычу на 2,5 млн барр. в день (наряду с Саудовской Аравией это крупнейшее абсолютное сокращение), до 8,5 млн барр. в день. Это будет самый низкий уровень добычи нефти в России с 2004 года. С июля 2020 года российская добыча, по согласованному графику, восстановится до 9 млн барр. в день, с 2021 года — до 9,5 млн барр.

Столь резкое сокращение — на 23% — поднимает вопрос о том, не потеряет ли Россия еще больше экспортной выручки от продажи нефти и нефтегазовых доходов бюджета, если цена нефти поднимется в результате сделки недостаточно, чтобы компенсировать снижение объемов.

В воскресенье, 12 апреля, страны ОПЕК+ объявили об окончательных договоренностях по сокращению добычи: к минус 9,7 млн барр. в день от 23 стран группы ОПЕК+, вероятно, добавятся еще около 10 млн барр. в день от G20 (прежде всего за счет естественной убыли добычи в США и Канаде), добровольно от Саудовской Аравии, Кувейта и ОАЭ и, наконец, от Международного энергетического агентства (МЭА), которое, по данным источников Energy Intelligence, намерено начать закупки нефти в резерв и тем самым довести эффективный уровень сокращений до 20 млн барр. в день.

Аналитики S&P Global Platts предупредили, что объявленных сокращений может оказаться недостаточно для балансировки нефтяного рынка, где спрос сейчас ниже предложения на 20–25 млн барр. в день. Июньские фьючерсы на нефть Brent в пятницу, 10 апреля, закрылись на отметке $31,8 за баррель, а в понедельник, 13 апреля, торгуются вблизи $32. Российская Urals на физическом рынке торгуется намного дешевле — немногим выше $20.

Доходы выиграют даже при росте цены нефти на $3