Кремль отказался считать ошибочной прежнюю позицию России по нефти

По словам Пескова, Кремль не считает ошибочным отказ Москвы увеличить сокращение добычи в рамках соглашения ОПЕК+. Россия выступает за стабилизацию на рынке и взаимодействие стран-производителей

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Москва, как и ранее, выступает за стабилизацию на нефтяном рынке, позиция Кремля остается прежней. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Россия сохраняет последовательную позицию, направленную на развитие международного взаимодействия и кооперации стран-производителей для стабилизации», — заявил он.

На вопрос журналистов о том, не считают ли в Кремле позицию Москвы месячной давности по этому вопросу ошибочной, Песков ответил отрицательно.

6 марта страны ОПЕК и ОПЕК+ впервые с 2016 года не смогли договориться об условиях продления международного соглашения по ограничению добычи нефти. Саудовская Аравия предложила дополнительно сократить добычу, а Россия выступила за сохранение действовавших условий (сокращение на 1,7 млн барр. в сутки к уровню октября 2018 года). После того как сделка сорвалась, нефтяные котировки обрушились.