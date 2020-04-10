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Падение цен на нефть ,  
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Кремль отказался считать ошибочной прежнюю позицию России по нефти

По словам Пескова, Кремль не считает ошибочным отказ Москвы увеличить сокращение добычи в рамках соглашения ОПЕК+. Россия выступает за стабилизацию на рынке и взаимодействие стран-производителей
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Фото: Егор Алеев / ТАСС

Москва, как и ранее, выступает за стабилизацию на нефтяном рынке, позиция Кремля остается прежней. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Россия сохраняет последовательную позицию, направленную на развитие международного взаимодействия и кооперации стран-производителей для стабилизации», — заявил он.

На вопрос журналистов о том, не считают ли в Кремле позицию Москвы месячной давности по этому вопросу ошибочной, Песков ответил отрицательно.

6 марта страны ОПЕК и ОПЕК+ впервые с 2016 года не смогли договориться об условиях продления международного соглашения по ограничению добычи нефти. Саудовская Аравия предложила дополнительно сократить добычу, а Россия выступила за сохранение действовавших условий (сокращение на 1,7 млн барр. в сутки к уровню октября 2018 года). После того как сделка сорвалась, нефтяные котировки обрушились.

СМИ сообщили о заключении новой нефтяной сделки ОПЕК+
Экономика

Песков тогда заявил, что экономика России достаточно прочна, чтобы пережить волатильность на рынке. По его словам, сокращение спроса на нефть началось раньше и является «объективной данностью».

9 апреля по итогам видеоконференции ОПЕК+ участники предварительно договорились снизить добычу на 10 млн барр. в день в мае и июне, с июля — на 8 млн барр., а с 1 января 2021 года и до апреля 2022 года — на 6 млн барр. в сутки. В частности, Россия и Саудовская Аравия сократят добычу на 2,5 млн барр. в сутки каждая. Стороны не смогли прийти к финальному соглашению из-за позиции Мексики. На следующий день страна решила присоединиться к соглашению, но на особых условиях. Мексика снизит добычу нефти на 100 тыс. барр. в сутки, а США возьмут на себя часть обязательств по сокращению.

Cобеседники РБК, близкие к Минэнерго России, ранее говорили, что в рамках новой сделки Москва готова снизить добычу на 1,6 млн барр., или на 14% от уровня добычи в первом квартале (11,3 млн барр. в сутки) при условии, что к ней присоединятся другие крупные нефтедобывающие страны. Позиция Москвы заключалась в том, что на снижение должны пойти страны, которые в первом квартале все вместе добывали в среднем 70 млн барр. в сутки, — помимо ОПЕК и самой России это США, Бразилия, Норвегия, Канада, Мексика и другие.

Авторы: Полина Химшиашвили, Наталия Анисимова
Теги: Дмитрий Песков, нефть, ОПЕК+
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