Федун сравнил соглашение ОПЕК+ с Брестским миром

Леонид Федун назвал беспрецедентным кризис с соглашением по ограничению добычи нефти и сравнил заключение новой сделки ОПЕК+ с необходимым, но «унизительным и тяжелым» миром

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Новое соглашение с ОПЕК по ограничению нефтедобычи было необходимо, однако оно имеет как позитивные, так и негативные стороны, сообщил вице-президент и совладелец крупнейшей российской частной нефтяной компании ЛУКОЙЛ Леонид Федун в разговоре с РБК.

«Я бы привел пример Брестcкого мира, когда большевики в 1918 году были вынуждены по различным причинам пойти на сделку с Германией, которая была унизительной и тяжелой», — сказал Федун, отвечая на вопрос, адекватную ли цену заплатит Россия за согласие снизить добычу на 2,5 млн барр. до 8,5 млн барр. в сутки.

Вице-президент компании объяснил, что если бы сделка со странами ОПЕК не была заключена, то через 40-45 дней все нефтехранилища мира оказались полностью «залиты». По его словам, России все равно пришлось бы остановить скважины через 30 или 40 дней и продавать нефть примерно по $15-20 за барр. Заключение же сделки должно сохранить диапозон цен на нефть в районе $30-40 за баррель. При такой стоимости Россия будет получать до $70-80 млн в день, что оправдывает сделку, сказал Федун.