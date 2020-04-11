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Обвал цен на нефть ,  
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Федун сравнил соглашение ОПЕК+ с Брестским миром

Леонид Федун назвал беспрецедентным кризис с соглашением по ограничению добычи нефти и сравнил заключение новой сделки ОПЕК+ с необходимым, но «унизительным и тяжелым» миром
Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Новое соглашение с ОПЕК по ограничению нефтедобычи было необходимо, однако оно имеет как позитивные, так и негативные стороны, сообщил вице-президент и совладелец крупнейшей российской частной нефтяной компании ЛУКОЙЛ Леонид Федун в разговоре с РБК.

«Я бы привел пример Брестcкого мира, когда большевики в 1918 году были вынуждены по различным причинам пойти на сделку с Германией, которая была унизительной и тяжелой», — сказал Федун, отвечая на вопрос, адекватную ли цену заплатит Россия за согласие снизить добычу на 2,5 млн барр. до 8,5 млн барр. в сутки.

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Вице-президент компании объяснил, что если бы сделка со странами ОПЕК не была заключена, то через 40-45 дней все нефтехранилища мира оказались полностью «залиты». По его словам, России все равно пришлось бы остановить скважины через 30 или 40 дней и продавать нефть примерно по $15-20 за барр. Заключение же сделки должно сохранить диапозон цен на нефть в районе $30-40 за баррель. При такой стоимости Россия будет получать до $70-80 млн в день, что оправдывает сделку, сказал Федун.

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Кроме того, вице-президент ЛУКОЙЛа указал на возможность нефтяной войны с Саудовской Аравией. Соглашение с ОПЕК смогло ее остановить, так как теперь Эр-Рияд не сможет занижать цены на рынке, так же как ОАЭ, Кувейт и Ирак. До заключения сделки Саудовская Аравия уже начала «очень агрессивно» демпинговать, предлагая свою нефть в Европе по стоимости $10 за барр.

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9 апреля в ходе девятичасовой видеоконференции ОПЕК+ по вопросу сокращения нефтедобычи страны, за исключением Мексики, предварительно договорились о снижении добычи. 10 апреля в Кремле признали сделку состоявшейся, согласно ее условиям, с 1 мая и до конца июня снижение добычи нефти составит 10 млн барр. в день, с 1 июля — на 8 млн барр. в сутки, а с 1 января следующего года и до апреля 2022 года — на 6 млн барр. в сутки. При этом Россия и Саудовская Аравия взяли на себя большую часть сокращения нефтедобычи.

Авторы: Тимофей Дзядко, Громова Анна
Теги: ЛУКОЙЛ, Леонид Федун, ОПЕК
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