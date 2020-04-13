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Кремль назвал сделку ОПЕК+ важной для предотвращения хаоса на рынке нефти

Сделка ОПЕК+ о сокращении добычи нефти помогла избежать хаоса на нефтяном рынке, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Песков отметил, что в Кремле считают сделку важной. По его словам, достигнутое соглашение подтверждает, что нефтедобывающие страны, которые входят в ОПЕК+, могут достигать консенсуса для стабилизации нефтяных рынков.

Страны ОПЕК+ заключили соглашение о рекордном сокращении добычи нефти
Бизнес

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Теги: ОПЕК, нефть
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