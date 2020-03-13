«Роснефть» заявила о готовности выдержать шантаж Саудовской Аравии

Саудовская Аравия в гораздо большей степени зависит от цен на нефть, чем Россия, заявил пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев. Он назвал действия Эр-Рияда шантажом и заверил, что компания готова выдержать его

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«Роснефть» готова выдержать шантаж со стороны Саудовской Аравии, поскольку Россия менее зависима от нефтяных доходов. Об этом в эфире радиостанции «Вести ФМ» заявил пресс-секретарь нефтяной компании Михаил Леонтьев.

«Наша нефтяная отрасль доказала, что может существовать в условиях санкций, колоссальных колебаний. У саудитов издержки добычи ниже, чем у нас, некритично, но ниже, потому что у нас тоже очень низкие при всех возможных реальных ценах. У них колоссальные социально-политические издержки, у них вся жизнь, воспроизводство себя, государства, полностью строятся на нефтяных доходах — они гораздо более уязвимы в этой ситуации. Мы готовы выдержать этот шантаж», — сказал он (цитата по ТАСС)

Леонтьев также добавил, что соглашение ОПЕК+ приносило позитивный эффект для обеих сторон. «Однако в определенный момент Саудовская Аравия решила сорвать этот диалог. То, что произошло, было обычным ультиматумом, шантажом», — считает он.

Одним из главных критиков соглашения по ограничению нефтедобычи ОПЕК+, которое действовало с 2017 года, была компания «Роснефть». 8 марта в беседе с РБК Леонтьев говорил, что все объемы нефти, которые выбывали при неоднократном продлении сделки, оперативно и полностью замещались на мировом рынке американской сланцевой нефтью. «С точки зрения интересов России эта сделка просто лишена смысла. Мы, уступая собственные рынки, убираем с них дешевую арабскую и российскую нефть, чтобы расчистить место для дорогой сланцевой американской. И обеспечить эффективность ее добычи», — сказал он.