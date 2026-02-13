Набиуллина ответила на вопрос о возможном возврате к расчетам в долларах

 Перейти к основному контенту
Переговоры России и США⁠,
Набиуллина: ЦБ пока не принимает участия в восстановлении партнерства с США
Сюжет
Переговоры России и США
ЦБ не участвует в процессе восстановления экономических отношений с США, заявила Набиуллина. Ранее Bloomberg писал, что Москва рассматривает вопрос возвращения к расчетам в долларах. Кремль подтвердил готовность к сотрудничеству
Фото: Iara Faga / Shutterstock
Банк России пока не задействован в процессе возможного восстановления экономического партнерства с США, глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции, передает корреспондент РБК. Так она ответила на вопрос о том, прорабатывает ли регулятор такой сценарий и может ли вернуться к долларовым расчетам.

«Что касается возможного развития отношений с Соединенными Штатами, мы как Центральный банк в этом во всяком случае пока не принимаем участия», — сказала она.

Ранее Bloomberg писал, что Кремль рассматривает предложение вернуться к расчету в долларах в рамках широкого экономического партнерства с администрацией президента США Дональда Трампа. Этот пункт, по данным агентства, входит в меморандум «высокого уровня», распространенный среди высокопоставленных российских чиновников.

В Кремле тем временем заявили, что Россия готова к сотрудничеству с компаниями из США. Идея отменить расчеты в долларах между двумя странами принадлежит самим Соединенным Штатам, Россия от них не отказывалась, подчеркнул пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Bloomberg написал об «ошеломляющей идее» России для США по доллару
Политика
Фото:Вероника Зорина / ТАСС

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в феврале указывал, что США продолжают политику злоупотребления особым положением доллара в мировой финансовой системе. По его словам, Россия не приемлет этих методов и продолжает действовать, исходя из нацинтересов России.

В сентябре 2024-го президент Владимир Путин заявил, что Россия не проводит политику дедолларизации, поскольку не она отказалась от расчетов в долларах, а ей отказали. «И мы просто вынуждены искать другие возможности», — подчеркнул он.

План дедолларизации российской экономики был подготовлен еще в 2018 году в ответ на ужесточение санкций США. При этом Путин подчеркивал нежелание России полностью отказываться от доллара. В 2021-м Песков назвал процесс дедолларизации в России постоянным явлением, который заметен «невооруженным глазом».

Эльвира Набиуллина фото
Эльвира Набиуллина
экономист, председатель Центробанка
29 октября 1963 года
