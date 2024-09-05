Путин заявил, что Россия не проводит политику дедолларизации

Путин: Россия не проводит политику дедолларизации, это ей отказали в долларе

Россия не отказывалась от расчетов в долларах, в этом отказали ей, и страна вынуждена искать другие возможности, заявил Путин. США подталкивают к отказу от доллара другие страны своими непродуманными действиями, считает президент

Фото: Владислав Шатило / РБК

Россия не проводит политику дедолларизации, это не она отказалась от расчетов в долларах, а ей отказали, заявил президент Владимир Путин в ходе Восточного экономического форума. Трансляцию ведет РБК.

Он напомнил, что доллар стал доминирующей валютой после Второй мировой войны, когда США удачно воспользовались ее результатами. Но сейчас сам Вашингтон непродуманными и непрофессиональными действиями подталкивает страны к отказу от доллара.

«Мы не проводим политики дедолларизации. Мы ведь не отказывались от расчетов в долларах. Нам отказали, и мы просто вынуждены искать другие возможности», — сказал Путин.

Главное, по словам Путина, заключается в том, что валюта той или иной страны отражает экономическую мощь этой державы. Чем ее экономика больше и чем больше у нее партнеров, тем более нацвалюта востребована в международных расчетах. Использование валюты той или иной страны зависит от роли этой экономики в мире, подчеркнул Путин.

Снижение доли валют государств, которые Москва внесла в список недружественных, в том числе доллара, в расчетах за российский экспорт началось еще в середине 2021 года, до введения Западом масштабных санкций против России из-за военной операции на Украине.

Во втором квартале 2024 года она впервые опустилась ниже 20%, до 17,6%, подсчитал ранее РБК на основе данных ЦБ. Доля рубля составила 40%, доля валют дружественных стран (юани, тенге, рупии, дирхамы и т.п.) — 42,4%. Также упала доля доллара и евро в торгах на денежном рынке Московской биржи.

Российский МИД сообщал, что Москва ведет переговоры по дедолларизации торговых отношений с отдельными странами.

Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября на площадке Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) во Владивостоке.