Лавров заявил о «невиданных масштабах» злоупотребления США долларом

Фото: Joe Raedle / Getty Images

США продолжают политику злоупотребления особым положением доллара в мировой финансовой системе, Россия не приемлет этих методов, заявил в интервью НТВ министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Он отметил, что Москва продолжает действовать исходя из национальных интересов России.

«Мы не приемлем методы торговых, экономических, валютных войн, потому что злоупотребление долларом продолжается в невиданных масштабах. Главное — американцы этого не стесняются», — сказал Лавров.

