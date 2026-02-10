 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Лавров заявил о «невиданных масштабах» злоупотребления США долларом

Фото: Joe Raedle / Getty Images
Фото: Joe Raedle / Getty Images

США продолжают политику злоупотребления особым положением доллара в мировой финансовой системе, Россия не приемлет этих методов, заявил в интервью НТВ министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Он отметил, что Москва продолжает действовать исходя из национальных интересов России.

«Мы не приемлем методы торговых, экономических, валютных войн, потому что злоупотребление долларом продолжается в невиданных масштабах. Главное — американцы этого не стесняются», — сказал Лавров.

Материал дополняется

Лента новостей
Курс евро на 10 февраля
EUR ЦБ: 92,01 (+0,97) Инвестиции, 09 фев, 17:36 Курс доллара на 10 февраля
USD ЦБ: 77,65 (+0,6) Инвестиции, 09 фев, 17:36
В МИДе назвали ключевой элемент соглашения о мире на Украине Политика, 09:24
Путин поздравил дипломатов и назвал приоритеты в работе МИДа Политика, 09:20
Каковы шансы Гуменника на Олимпиаде-2026 после проблем с музыкой Спорт, 09:19
В России второй день подряд пожаловались на проблемы с работой Telegram Технологии и медиа, 09:16
Какие планировки ценят арендаторы: 5 важных параметров РБК и ПИК, 09:15
Фильмы без прокатных удостоверений проверят на дискредитацию ценностей Политика, 09:15
Российские спортсмены прокомментировали проблемы с медалями в Италии
 Общество, 09:14
США перебросили шесть стелс-истребителей F-35A «ближе к Ближнему Востоку» Политика, 09:09
Аренда жилья за январь подешевела в каждом четвертом районе Москвы Недвижимость, 09:00
Поддержка есть, свободы нет. Почему сотрудники чувствуют застойПодписка на РБК, 08:56
Китайская Pony AI запустила производство беспилотных такси на базе Toyota Технологии и медиа, 08:53
Лавров заявил о предстоящей большой дистанции на переговорах по Украине Политика, 08:51
Российский турист погиб в ДТП с микроавтобусом на Пхукете Общество, 08:45
IT‑бизнес режет расходы: что теперь будет с рынком труда для кандидатовПодписка на РБК, 08:38