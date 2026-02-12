 Перейти к основному контенту
Bloomberg написал об «ошеломляющей идее» России для США по доллару

Bloomberg: Россия разработала ошеломляющую идею для США по долларовому расчету
Кремль подготовил документ, одним из пунктов которого является возвращение России к долларовому расчету в том числе при сделках по сырью, передает Bloomberg. Путин говорил, что Россия не начинала политику дедолларизации сама
Фото: Вероника Зорина / ТАСС
Кремль рассматривает предложение вернуться к расчету в долларах в рамках широкого экономического партнерства с администрацией президента США Дональда Трампа. Об этом говорится в подготовленном в этом году меморандуме «высокого уровня», распространенном среди высокопоставленных российских чиновников, сообщил Bloomberg. Агентство уточняет, что неясно, предлагала ли Россия какие-либо пункты США из этого меморандума.

Возвращение России к долларовым расчетам является одним из семи пунктов меморандума. Долларовые расчеты, согласно документу, предлагается применять в том числе для операций с российскими энергоносителями, передает агентство. Реализация этого и других предложений означало бы «ошеломляющий разворот кремлевской политики и, потенциально, кардинальные изменения в мировой финансовой системе», пишет Bloomberg.

США уже обсуждают поэтапное снятие санкций как часть мирной сделки, пишет Bloomberg. Однако до сих пор Москва делала ставку на поиск альтернатив доллару и сближение с Китаем. Поэтому западные чиновники, знакомые с документом, считают маловероятным, что президент России Владимир Путин в итоге пойдет на сделку с США, противоречащую интересам Пекина, передает агентство.

Bloomberg пишет, что в документе также изложены направления, где экономические интересы России и США могут совпасть после урегулирования конфликта на Украине.

Bloomberg пишет, что в меморандуме обозначены «области, где, согласно меморандуму Кремля, сходятся экономические интересы России и США»:

1. Долгосрочные авиационные контракты на модернизацию российского авиапарка, а также потенциальное участие США в российском производстве.

2. Совместные предприятия по добыче нефти и производству СПГ, в том числе на шельфе и в труднодоступных месторождениях, которые учитывают предыдущие инвестиции США и позволят американским компаниям компенсировать прошлые убытки.

3. Предоставление льготных условий для возвращения американских компаний на российский потребительский рынок.

4. Сотрудничество в области ядерной энергетики, в том числе в сфере искусственного интеллекта.

5. Возвращение России к долларовой системе расчетов, в том числе, возможно, для операций с российскими энергоносителями.

6. Сотрудничество в области сырьевых материалов, таких как литий, медь, никель и платина.

7. Совместная работа по продвижению ископаемого топлива как альтернативы идеологии защиты климата и низкоэмиссионным решениям, которые выгодны Китаю и Европе.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков не ответил на просьбу прокомментировать ситуацию, пишет Bloomberg. РБК направил запрос пресс-секретарю российского президента.

В ноябре 2025 года администрация Трампа обсуждала меры по укреплению глобальной роли доллара — в противовес попыткам Китая снизить зависимость мировой экономики от американской валюты. В августе представители ведомств встретились с экономистом Стивом Ханке, специалистом по долларизации. По его словам, в Вашингтоне всерьез обеспокоены китайскими инициативами по отказу от доллара в международных расчетах. В числе стран, где администрация запланировала внедрение долларизации, — Ливан, Пакистан, Гана, Турция, Египет, Венесуэла, Зимбабве и Аргентина.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в феврале 2026 года заявил, что США продолжают политику злоупотребления особым положением доллара в мировой финансовой системе. По его словам, Россия не приемлет этих методов. Министр отметил, что Москва продолжает действовать, исходя из национальных интересов России.

Лавров заявил о «невиданных масштабах» злоупотребления США долларом
Политика
Фото: Joe Raedle / Getty Images

В сентябре 2024 года президент России Владимир Путин заявил, что Россия не проводит политику дедолларизации, поскольку не она отказалась от расчетов в долларах, а ей отказали. «И мы просто вынуждены искать другие возможности», — сказал Путин.

Снижение доли валют государств, которые Москва внесла в список недружественных, в том числе доллара, в расчетах за российский экспорт началось еще в середине 2021 года, до введения западных санкций против России из-за военной операции на Украине. В сентябре 2025 года Минэнерго сообщило, что доля расчетов за российскую нефть и нефтепродукты в долларах упала с 2022 года с 55 до 5%. При этом на рубль приходится 24% расчетов, на юань — 67%.

Авторы
Теги
Егор Алимов
При участии
Андрей Винокуров
Доллар США Кремль санкции расчет в нацвалютах
