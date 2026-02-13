Сбер снизит ставку по рефинансированию до 18,9% вслед за ставкой ЦБ
Сбер с 16 февраля установит ставку по рефинансированию кредитов на уровне 18,9%, сообщили РБК в пресс-службе банка. Эта мера вводится в ответ на снижение ключевой ставки Банка России.
Банк при этом сохранит максимальную ставку по вкладам на уровне 15% годовых, добавили в финансовом учреждении.
Совет директоров Банка России на заседании 13 февраля снизил ключевую ставку на 50 б.п., до 15,5% годовых. Это шестой подряд пересмотр показателя вниз в текущем цикле смягчения, стартовавшем 6 июня 2025 года.
Глава регулятора Эльвира Набиуллина отмечатила, что Центробанк теперь больше уверен в возможности продолжать снижение ключевой ставки на ближайших заседаниях.
На совещании по экономическим вопросам 3 февраля президент России Владимир Путин говорил, что на 26 января инфляция в России составила 6,4% в годовом выражении. По словам главы государства, ускорение инфляции в начале года было связано с перенастройкой налоговой системы. Набиуллина также назвала разовым ускорение инфляции в январе.
Материал дополняется
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Морской экспорт российской нефти в Китай в январе стал рекордным
Внешний долг России впервые за 20 лет превысил $60 млрд
США обсудят с Венгрией и Словакией отказ от российского газа
The Economist узнал, что США задумались об отправке топлива на Кубу
ВЦИОМ перед 14 февраля составил индекс любвеобильности россиян
Google предупредила Европу о «конкурентном парадоксе»