0

Сбер снизит ставку по рефинансированию до 18,9% вслед за ставкой ЦБ

Фото: Сергей Петров / NEWS.ru / Global Look Press
Сбер с 16 февраля установит ставку по рефинансированию кредитов на уровне 18,9%, сообщили РБК в пресс-службе банка. Эта мера вводится в ответ на снижение ключевой ставки Банка России.

Банк при этом сохранит максимальную ставку по вкладам на уровне 15% годовых, добавили в финансовом учреждении.

Совет директоров Банка России на заседании 13 февраля снизил ключевую ставку на 50 б.п., до 15,5% годовых. Это шестой подряд пересмотр показателя вниз в текущем цикле смягчения, стартовавшем 6 июня 2025 года.

Глава регулятора Эльвира Набиуллина отмечатила, что Центробанк теперь больше уверен в возможности продолжать снижение ключевой ставки на ближайших заседаниях.

Экономика
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

На совещании по экономическим вопросам 3 февраля президент России Владимир Путин говорил, что на 26 января инфляция в России составила 6,4% в годовом выражении. По словам главы государства, ускорение инфляции в начале года было связано с перенастройкой налоговой системы. Набиуллина также назвала разовым ускорение инфляции в январе.

Материал дополняется

