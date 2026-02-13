Набиуллина сообщила о большей уверенности в дальнейшем снижении ставки ЦБ

Эльвира Набиуллина (Фото: Артём Кудрявцев / пресс-служба Банка России)

Центробанк теперь больше уверен в возможности продолжать снижение ключевой ставки на ближайших заседаниях, сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина на пресс-конференции, передает корреспондент РБК.

Такое развитие событий подразумевает базовый сценарий ЦБ.

«То есть мы приводим сигнал в соответствии с этой траекторией, но еще раз хочу подчеркнуть, что сигнал наш не является безусловным обязательством снижать ставку. Он не привязан жестко к конкретным заседаниям, поэтому мы говорим, что будем оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки, анализировать все данные. Вот именно это мы подразумеваем», — добавил Набиуллина.

Материал дополняется.