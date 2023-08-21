Крушение вместо посадки: какие аппараты упали на Луне за последние годы

Двигатель «Луны-25» во время последнего маневра не отключился штатно и отработал 127 секунд вместо положенных 84. Это стало причиной крушения станции. У каких еще аппаратов не получилась мягкая посадка и почему — в обзоре РБК

Японский Hakuto-R

Hakuto-R (Фото: Yoshio Tsunoda / Global Look Press)

В декабре 2022 года японская миссия Hakuto-R была запущена на Луну с помощью ракеты-носителя Falcon 9 американской компании SpaceX. Hakuto-R являлся полностью частным проектом и был разработан японской компанией Ispace, базирующейся в Токио (компания разрабатывает технологии роботизированных космических посадочных устройств). Он мог стать первым частным аппаратом, приземлившимся на спутник Земли.

В марте 2023 года Hakuto-R вышел на лунную орбиту, посадка была запланирована на конец апреля. 25 апреля после попытки аппарата прилуниться в районе кратера Атлас специалисты утратили с ним связь. В этот же день руководство компании отметило, что миссию, скорее всего, признают неудачной. Спустя месяц NASA заявило, что их разведывательный орбитальный аппарат обнаружил обломки, подтверждающие «жесткую посадку» Hakuto-R: аппарат сделал около десяти снимков в районе предполагаемого места посадки.

Такеши Хакамада, основатель и исполнительный директор Ispace (Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters)

Компания-разработчик Ispace после расследования заявила, что причиной крушения Hakuto-R стало ошибочное измерение высоты посадочным модулем и, как следствие, нехватка топлива из-за неправильного расхода. Аппарат продолжал снижаться на малой скорости, пока в двигательной установке не закончилось топливо, добавили в компании.

На борту модуля Hakuto-R находились первый арабский луноход «Рашид», созданный Объединенными Арабскими Эмиратами, и японский двухколесный лунный робот. Данные с последнего должны были быть использованы для дальнейшей разработки вездехода, который позволил бы экипажу перемещаться по лунной поверхности. Оба аппарата разбились вместе с модулем.

Индийский аппарат «Викрам» миссии «Чандраян-2»

Работа над аппаратами миссии «Чандраян-2», июнь 2019 года (Фото: Chris Thomas / Reuters)

Миссия «Чандраян-2» была запущена 22 июля 2019 года, станция состояла из орбитального и посадочного аппаратов. Посадочный модуль «Викрам» планировалось посадить в районе Южного полюса Луны и доставить с помощью него луноход. Планировалось, что луноход проработает 14 дней. Одной из основных задач экспедиции был поиск воды на Луне.

«Чандраян-2» вывели на лунную орбиту 20 августа. «Викрам» отделился от орбитального аппарата 2 сентября. Попытка посадить аппарат на Луне была предпринята 7 сентября, но потерпела неудачу. Связь со спускаемым аппаратом была потеряна, сбой произошел на высоте примерно 2 км от поверхности.

В Индийской организации космических исследований (ISRO) после этого заявили, что потеряны только 5% миссии, а оставшиеся 95% — это орбитальный аппарат, который продолжил работу.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди наблюдает за посадкой модуля «Викрам» (Фото: Kashif Masood / Global Look Press)

12 июля 2023 года, за два дня до запуска миссии «Чандраян-3» глава ISRO Сридхара Соманат высказался о причинах неудачной посадки модуля «Викрам». По его словам, основных проблем было три: пять двигателей посадочного модуля, создававших большую тягу, ограничения программного обеспечения в обнаружении ошибок и маленькая посадочная площадка. По его словам, этот опыт был учтен при подготовке миссии «Чандраян-3». Она стартовала 14 июля 2023-го, незадолго до российской «Луны-25», и стала новой попыткой индийской миссии к Южному полюсу с луноходом.

Израильский лунный зонд Beresheet

Лунный зонд Beresheet (Фото: Tamara Zieve / Global Look Press)

В 2019 году при попытке сесть на Луну разбился первый израильский космический аппарат Beresheet (в переводе с иврита означает «в начале», первые слова Ветхого Завета). Аппарат должен был прилуниться в северо-восточной части моря Ясности. Время его посадки даже обозначили на онлайн-табло аэропорта имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве. В случае успеха Израиль мог стать четвертой страной (вслед за СССР, США и Китаем), кому удалось бы посадить на Луне свой аппарат.

Организацией запуска в течение восьми лет занималась некоммерческая организация Space IL. При приближении к спутнику Земли ее специалисты несколько раз теряли связь с аппаратом. Последний раз это произошло перед самой посадкой.

Снимок, переданный аппаратом Beresheet (Фото: Space IL / Reuters)

Beresheet был доставлен на орбиту ракетой Falcon 9 в конце февраля 2019 года. Размер зонда составил 1,5х2 м, вес — 600 кг. Зонд строился на частные пожертвования, часть средств вложило Израильское космическое агентство (общая стоимость оценивалась в $100 млн). Первоначальной задачей аппарата было участие в конкурсе Google Lunar X-Prize по созданию частного лунохода, однако после закрытия конкурса Space IL продолжила работу над космическим аппаратом.

Причиной крушения стал сбой бортового датчика ускорения — он привел к выключению основного двигателя, ответственного за торможение при прилунении. Специалисты пытались несколько раз перезапустить двигатель, однако сделать этого до удара о поверхность Луны не удалось.