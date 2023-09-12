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Путин посоветовал бизнесу не наступать дважды на те же грабли

Путин — бизнесу: надежнее вкладывать капиталы в России, а не на Западе
Сюжет
ВЭФ
Путин порекомендовал предпринимателям инвестировать капиталы в России и не наступать дважды на одни и те же грабли, отметив, что бизнесмены столкнулись с «прессингом» за рубежом
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Президент Владимир Путин заявил, что надежнее вкладывать капиталы в России, говоря о бизнесменах, которые столкнулись с «определенным прессингом» за рубежом. Об этом он говорил на пленарной сессии Восточного экономического форума, РБК вел трансляцию.

«Уже обращался к нашим предпринимателям, многие из которых столкнулись с определенным прессингом со стороны отдельных партнеров. И хочу еще раз сегодня повторить: надежнее и лучше, безусловно, вкладывать капиталы в России», — сказал Путин.

Президент отметил, что это касается и масштабных инфраструктурных проектов, и локальных проектов городского развития туризма. «Не наступайте дважды на одни и те же грабли», — добавил глава государства.

«Раньше создавали многие наши предприниматели какие-то площадки для себя, потом столкнулись с проблемами. Изъятие законно заработанных средств — <...> это просто переходит всякие границы. Люди, которые это делают и делали, они не понимают негативных последствий», — заявил президент.

После начала военной операции России на Украине западные страны ввели ряд санкций, в том числе в отношении российского бизнеса. Российские активы за рубежом (как госструктур, так и частных лиц, попавших в санкционные списки) оказались заморожены. Их общую стоимость в Минфине США оценивают в $280 млрд, но большинство находится в Евросоюзе. Западные власти рассматривают возможность направить эти заблокированные активы на помощь Украине.

Москва считает блокировку активов незаконной. В Кремле заявляли, что будут считать их изъятие в пользу Украины «фактически прямым воровством».

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Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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