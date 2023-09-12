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ВЭФ ,  
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Путин предложил поднять верхнюю планку дальневосточной ипотеки до ₽9 млн

Путин предложил поднять верхнюю планку дальневосточной ипотеки до ₽9 млн
Сюжет
ВЭФ
Для тех, кто хочет приобрести жилье площадью более 60 кв. м, предлагается повысить верхнюю планку кредита до 9 млн руб., заявил Путин. Помимо этого льготную ипотеку (под 2%) распространят на всех работников ОПК на Дальнем Востоке
Фото: Светлана Возмилова / Global Look Press
Фото: Светлана Возмилова / Global Look Press

Президент России Владимир Путин предложил повысить привлекательность дальневосточной ипотеки, подняв верхнюю планку кредита до 9 млн руб. Он озвучил это в ходе пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ). Трансляцию ведет РБК.

«Предлагаю <…> поднять верхнюю планку кредита до 9 млн руб. для тех, кто желает приобрести жилье площадью свыше 60 кв. м. Таким образом, у семей будет больше возможностей для выбора квартиры на первичном рынке или для строительства своего дома», — подчеркнул глава государства.

Он добавил, что дальневосточную ипотеку под 2% необходимо распространить на всех работников ОПК на Дальнем Востоке независимо от возраста.

Программа льготной ипотеки для Дальнего Востока начала действовать с декабря 2019 года. Она предполагает выдачу кредита под 2% годовых молодым семьям на покупку жилья или на строительство дома на Дальнем Востоке. Оператором программы выступает институт жилищного развития «Дом.РФ», который компенсирует банкам недополученную прибыль. Позднее программу расширили на учителей и врачей.

Действие программы распространяется на все 11 регионов — Бурятию, Якутию, Забайкальский, Камчатский, Приморский, Хабаровский края, а также на Амурскую, Магаданскую, Сахалинскую, Еврейскую автономную области и Чукотский автономный округ.

В прошлом октябре Путин поручил правительству России продлить действие программы до 2030 года. А в декабре премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о выполнении поручения главы государства, отметив, что в 2023–2025 годах на реализацию этой программы предусмотрено порядка 70 млрд руб.

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По словам главы правительства, за три года по программе «Дальневосточная ипотека» было выдано более 55 тыс. кредитов.

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дальневосточный гектар льготная ипотека Владимир Путин ВЭФ Дальний Восток
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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