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Экономика ,  
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Минфин предложил Кипру убрать все льготы по налогу на дивиденды из России

Россия предложила Кипру жесткий вариант изменения соглашения о двойном налогообложении: он не предполагает никаких льгот для ставок налога на дивиденды и проценты, выплачиваемые в эту страну, следует из письма Минфина
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Россия направила правительству Кипра письмо насчет повышения налоговых ставок на выплату дивидендов и процентов в двустороннем соглашении об избежании двойного налогообложения. Документ за подписью замминистра финансов Алексея Сазанова есть в распоряжении РБК. Два налоговых консультанта, знакомых с текстом письма, подтвердили РБК его содержание. Из него следует, что Россия предложила Кипру распространить максимальную ставку 15% на все без исключения компании.

РБК направил запросы в Минфин России и Минфин Кипра.

Первая мишень

25 марта президент Владимир Путин поручил отменить льготные налоговые ставки «для тех, кто выводит свои доходы в виде дивидендов на зарубежные счета». Налоговые консультанты назвали повышение налога кульминацией деофшоризации. После повышения налога содержать не только офшоры, а все иностранные компании будет менее выгодно, констатировали юристы.

Кипр является мишенью номер один для повышения налога, сообщил Минфин. Рост ставки затронет и другие транзитные юрисдикции, но, какие именно, официально не сообщалось. Вероятно, аналогично будут изменены соглашения с Нидерландами, Люксембургом, Сингапуром, возможно с Мальтой и Швейцарией, отмечали опрошенные РБК эксперты.

Максимальная ставка при выплате дивидендов в пользу иностранных компаний составляет 15%, на проценты по займам — 20%. Снизить ставку по дивидендам до 10 или 5%, а по процентам до нуля возможно, применив льготы в рамках соглашений об избежании двойного налогообложения (СИДН) со страной, где зарегистрирована компания — получатель доходов.

У России около 100 таких соглашений с другими странами, за исключением популярных офшоров, таких как Британские Виргинские острова, Кайманы, Сейшелы, Бермуды, Гернси и Джерси, — при выплате дивидендов в эти юрисдикции применяются максимальные ставки. Однако так называемые транзитные юрисдикции, например Кипр, Люксембург, Нидерланды, соглашения с которыми допускают низкие налоги, часто используются при регистрации компаний-пустышек для выплаты дивидендов с меньшими налогами, а уже после доходы переводятся в классические офшоры.

Наиболее жесткий вариант

Сейчас налоговое соглашение с Кипром предусматривает самые привлекательные условия. Ставку при выплате дивидендов на Кипр можно снизить до 5 или 10%, а на проценты по займам — до 0%. По последним доступным данным ЦБ, за первые девять месяцев 2019 года Россия вложила в Кипр почти $13,5 млрд, а получила менее $4,8 млрд прямых инвестиций.

Как следует из проекта правок в налоговое соглашение, Минфин предложил коллегам на Кипре поднять ставки до 15% как по дивидендам, так и по процентам.

Другим вероятным вариантом изменений было предложить Кипру дополнить соглашение положением об упрощенном ограничении льгот (S-LOB) —требование к получателю дохода соответствовать жестким критериям. Его содержит конвенция против злоупотреблений такими соглашениями (MLI). Она должна вступить в силу в России с 2021 года.

Принципиальная разница в том, что при S-LOB все же остаются возможности для льгот — например, в случае публичной компании или компании, которая ведет активную предпринимательскую деятельность на Кипре, а доходы из России связаны с этой деятельностью, рассказал РБК директор департамента налогового и юридического консультирования КПМГ Александр Токарев: «При установлении ставки 15% получить льготу будет невозможно, даже если компания проходит тест по S-LOB».

В проекте изменений Минфин не прописал исключение для процентных доходов, выплачиваемых по еврооблигационным займам, облигационным займам российских компаний и займам, предоставляемым иностранными банками, хотя ранее объявил, что на эти категории рост налога не распространится.

В отношении евробондов отсутствие исключения в соглашении ничем не чревато, так как льгота по евробондам прописана в Налоговом кодексе и уже применяется в отношении всех стран, с которыми есть налоговые соглашения, пояснил Токарев. Однако если Кипр откажется подписывать протокол и Россия выйдет из соглашения, то льгота по облигациям в отношении выплат в пользу кипрских компаний применяться не будет. Что касается банковских кредитов, то отсутствие льготы для них приведет к применению 15-процентной ставки налога в отношении процентных выплат, но выплаты процентов в пользу кипрских банков российскими компаниями не такой уж частый случай, уточнил Токарев.

В любом случае проект изменений в соглашение не окончательный, подчеркивает партнер по международному налогообложению «Кроу Экспертиза» Рустам Вахитов. Возможно, учитывая очень сжатые сроки, не было возможности детально проработать и согласовать все предложения, предположил он. Согласно поручению правительства, Минфин должен до 24 апреля определить список налоговых соглашений, которые планируется изменить, и представить конкретные нормативно-правовые акты.

Взимать налог с дивидендов и процентов по повышенной ставке начнут с доходов за 2021 год, разъяснил ранее Минфин. Он направлен в первую очередь против компаний, которые были специально созданы в зарубежной юрисдикции для оптимизации налогообложения. Но мера затронет не только тех, кто уводит деньги в офшоры, а и добросовестные компании, предупреждали опрошенные РБК эксперты, — в частности, российские группы с иностранными субхолдингами, которые создавались для инвестиций за рубежом. Рост налога также может снизить инвестиционную привлекательность России для компаний, зарегистрированных в транзитных странах, но не связанных с российским бизнесом.

Автор: Ольга Агеева
Теги: Кипр, налоги, дивиденды, офшоры
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