ЦБ рекомендовал банкам перенести решения о выплате дивидендов

Банк России советует кредитным организациям назначить годовые собрания акционеров на конец лета — начало осени, чтобы они смогли лучше оценить, стоит ли сейчас направлять прибыль на дивиденды, а не в капитал

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Центральный банк рекомендовал финансовым организациям назначить годовые общие собрания акционеров (ГОСА), на которых будут приниматься решения о выплате дивидендов за 2019 год на конец августа — сентябрь 2020 года, говорится в информационном письме первого зампреда Сергея Швецова.

Появление COVID-19 и меры по ограничению распространения этого заболевания создают «объективные трудности в нормальном ведении бизнеса, оценке его будущих перспектив и проведении корпоративных действий», отмечается в письме. Все еще не ясно, какое влияние в конечном итоге окажет коронавирус на глобальную экономику и как это скажется на финансовом положении заемщиков и кредиторов.

Перенос ГОСА даст банкам больше времени «для оценки объективных возможностей по выплате дивидендов за 2019 год», пишет Швецов. Решение о распределении прибыли или выплате дивидендов ЦБ рекомендует банкам принимать «только при условии достаточного запаса капитала, исходя из необходимости полноценного продолжения своей деятельности не только на ближайшую, но и на среднесрочную перспективу».

Власти передвинули окончание срока проведения годовых общих собраний в 2020 году с 30 июня на 30 сентября — соответствующий закон вступил в силу 7 апреля. Он касается всех компаний, а не только банков.

Крупнейшие госбанки, как и госкомпании, стараются возвращать государству в виде дивидендов до 50% прибыли — этого требует Минфин. Наблюдательный совет Сбербанка рекомендовал выплатить дивиденды за 2019 год в размере ₽18,7 на одну обыкновенную и привилегированную акции. Всего на дивиденды банк направит 422,38 млрд руб., что составляет 50% его прибыли по МСФО. ГОСА Сбербанк проведет в заочном формате из-за коронавируса, банк уже один раз переносил дату собрания — с 24 апреля на 26 июня.