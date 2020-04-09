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Антикризисные меры ,  
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ЦБ рекомендовал банкам перенести решения о выплате дивидендов

Банк России советует кредитным организациям назначить годовые собрания акционеров на конец лета — начало осени, чтобы они смогли лучше оценить, стоит ли сейчас направлять прибыль на дивиденды, а не в капитал
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Центральный банк рекомендовал финансовым организациям назначить годовые общие собрания акционеров (ГОСА), на которых будут приниматься решения о выплате дивидендов за 2019 год на конец августа — сентябрь 2020 года, говорится в информационном письме первого зампреда Сергея Швецова.

Появление COVID-19 и меры по ограничению распространения этого заболевания создают «объективные трудности в нормальном ведении бизнеса, оценке его будущих перспектив и проведении корпоративных действий», отмечается в письме. Все еще не ясно, какое влияние в конечном итоге окажет коронавирус на глобальную экономику и как это скажется на финансовом положении заемщиков и кредиторов.

Перенос ГОСА даст банкам больше времени «для оценки объективных возможностей по выплате дивидендов за 2019 год», пишет Швецов. Решение о распределении прибыли или выплате дивидендов ЦБ рекомендует банкам принимать «только при условии достаточного запаса капитала, исходя из необходимости полноценного продолжения своей деятельности не только на ближайшую, но и на среднесрочную перспективу».

Власти передвинули окончание срока проведения годовых общих собраний в 2020 году с 30 июня на 30 сентября — соответствующий закон вступил в силу 7 апреля. Он касается всех компаний, а не только банков.

Крупнейшие госбанки, как и госкомпании, стараются возвращать государству в виде дивидендов до 50% прибыли — этого требует Минфин. Наблюдательный совет Сбербанка рекомендовал выплатить дивиденды за 2019 год в размере ₽18,7 на одну обыкновенную и привилегированную акции. Всего на дивиденды банк направит 422,38 млрд руб., что составляет 50% его прибыли по МСФО. ГОСА Сбербанк проведет в заочном формате из-за коронавируса, банк уже один раз переносил дату собрания — с 24 апреля на 26 июня.

ВТБ выплатил за 2018 год только 15% от прибыли по МСФО, чтобы пополнить капитал, но планировал сделать выплату акционерам за 2019 год в размере 50% от прибыли, или 100 млрд руб.

РБК направил запросы в крупнейшие банки и Минфин.

В пресс-службе ВТБ сказали, что вопрос о выплате дивидендов находится сейчас в ведении правительства и ЦБ. «При рассмотрении, очевидно, будут учитываться нововведения, в том числе изменения законодательства, разрешающие проведение собраний акционеров до конца сентября», — подчеркнули там.

Тинькофф Банк уже выплатил дивиденды за четвертый квартал 2019 года. «По дальнейшим выплатам решение пока не принималось, но по ним эти рекомендации мы, конечно, будем учитывать», — сообщили в его пресс-службе.

Некоторые кредитные организации уже приняли решения о выплатах акционерам. Например, в пресс-службе «ЮниКредита» напомнили, что банк перечислил чистую прибыль за 2019 год на счет нераспределенной прибыли предшествующих лет. Решение о выплате дивидендов итальянский акционер банка примет до конца 2020 года.

«Банк не будет производить выплаты дивидендов до возвращения страны к нормальной жизни», — сообщил РБК первый заместитель председателя правления Совкомбанка Сергей Хотимский. «В настоящий момент приоритетами для нас являются поддержка клиентов и сотрудников, пострадавших от пандемии и мер по ее сдерживанию. Кроме того, в настоящий момент перед банком открыты привлекательные возможности для роста, поэтому снижать капитал просто не имеет экономического смысла», — отметил он.

Наблюдательный совет банка «Санкт-Петербург» только сегодня принял решение о проведении ГОСА 8 июня в заочной форме и рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2019 год. В банке пока не готовы прокомментировать новые рекомендации ЦБ, сказали в его пресс-службе.

В пресс-службе МКБ в марте сообщали, что предправления банка Владимир Чубарь будет рекомендовать наблюдательному совету не выплачивать дивиденды в связи с текущей макроэкономической ситуацией.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Автор: Павел Казарновский
Теги: ЦБ, дивиденды
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