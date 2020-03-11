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Компаниям дадут право заочно провести собрания акционеров из-за вируса

Чтобы позволить российским публичным компаниям сделать это в 2020 году, внесена поправка в закон «Об акционерных обществах». Нововведение касается только этого года и связано с карантинными мерами, пояснил зампред Банка России
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Фото: Александр Щербак / ТАСС

Российские публичные акционерные общества в этом году могут провести годовые собрания акционеров в заочной форме. Таким правом их было решено наделить в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, сообщил 11 марта первый зампредседателя Центробанка Сергей Швецов, передает ТАСС.

Соответствующая поправка в федеральный закон «Об акционерных обществах» была внесена накануне в рамках работы над законопроектом о приобретении правительством контрольного пакета акций Сбербанка. Автором инициативы выступил председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров. Согласно поправке общее собрание акционеров в 2020 году по решению совета директоров или наблюдательного совета «может быть проведено в форме заочного голосования».

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Швецов, отвечая на вопросы журналистов, уточнил, что нововведение обусловлено вспышкой коронавируса и касается только текущего года. «Сейчас законодательство не позволяет, поэтому если закон будет принят, то тогда совет директоров, не только Сбербанка, а любого публичного общества, такой опцией воспользуется или не воспользуется», — пояснил он.

О продаже Сбербанка

Госдума 11 марта приняла во втором чтении законопроект о продаже правительству контрольного пакета акций Сбербанка, которым сейчас владеет Банк России. В соответствии с поправками, подготовленными ко второму чтению, миноритарные акционеры Сбербанка не получат оферты при продаже, вместо предложения о выкупе их доли будет заключено акционерное соглашение.на три года. В числе прочего оно будет регламентировать состав наблюдательного совета Сбербанка: в него должны входить независимые директора, и даже после полной передачи своей доли правительству ЦБ будет сохранять в совете своего представителя.

Сейчас в свободном обращении находится 48% акций Сбербанка, в том числе 45% — у нерезидентов.

На фоне падения стоимости акций финальную сумму сделки решено определять, исходя из котировок бумаг за последний месяц, а не за полгода, как планировалось.

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Официально о продаже доли ЦБ в капитале Сбербанка (50% плюс одна акция или 52% обыкновенных акций) Минфин и ЦБ объявили 11 февраля. На выкуп бумаг у регулятора правительство направит ликвидные средства Фонда национального благосостояния (ФНБ), превышающие порог 7% ВВП. Большинство денег, которые поступят из ФНБ на покупку пакета акций Сбербанка, вернется в бюджет.

Сообщалось, что регулятор в 2020–2023 годах перечислит в казну около 1,25 трлн руб. денежными средствами, а также передаст в бюджет долговые требования к Сбербанку и госкорпорации ВЭБ.РФ на 0,5 трлн руб.

Ко второму чтению было уточнено, что прибыль ЦБ в результате сделки сократится до 300 млрд руб. вместо изначально планируемых 700 млрд руб., заявил замминистра финансов Владимир Колычев.
 

Автор: Анна Гальчева
Теги: ПАО, Сбербанк, акционеры, коронавирус
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