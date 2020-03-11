Компаниям дадут право заочно провести собрания акционеров из-за вируса

Чтобы позволить российским публичным компаниям сделать это в 2020 году, внесена поправка в закон «Об акционерных обществах». Нововведение касается только этого года и связано с карантинными мерами, пояснил зампред Банка России

Фото: Александр Щербак / ТАСС

Российские публичные акционерные общества в этом году могут провести годовые собрания акционеров в заочной форме. Таким правом их было решено наделить в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, сообщил 11 марта первый зампредседателя Центробанка Сергей Швецов, передает ТАСС.

Соответствующая поправка в федеральный закон «Об акционерных обществах» была внесена накануне в рамках работы над законопроектом о приобретении правительством контрольного пакета акций Сбербанка. Автором инициативы выступил председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров. Согласно поправке общее собрание акционеров в 2020 году по решению совета директоров или наблюдательного совета «может быть проведено в форме заочного голосования».

Швецов, отвечая на вопросы журналистов, уточнил, что нововведение обусловлено вспышкой коронавируса и касается только текущего года. «Сейчас законодательство не позволяет, поэтому если закон будет принят, то тогда совет директоров, не только Сбербанка, а любого публичного общества, такой опцией воспользуется или не воспользуется», — пояснил он.