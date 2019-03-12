«Нафтогаз» усомнился в шансах сохранить транзит газа из-за позиции ФРГ

Глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев заявил, что позиция в том числе Германии может привести к прекращению транзита газа через территорию страны

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Своими сомнениями относительно будущих перспектив транзита газа Коболев поделился в Facebook. По его словам, «Нафтогаз» прилагает максимум усилий, чтобы сохранить транзит. «Однако, учитывая позицию России, Германии и части украинского политического сообщества, уверенности в этом нет», — написал глава компании.

По словам Коболева, в таких условиях необходим ответственный подход к модернизации украинской газотранспортной системы. В этом плане он особо отметил работу по модернизации компрессорной станции в Полтавской области, которая теперь соответствует экологическим нормам Евросоюза.

Своими опасениями по поводу будущего газотранспортной системы Коболев делился и в начале месяца, выступая в эфире украинского «Пятого канала». Тогда угрозами для Киева он называл проекты «Северный поток-2» и «Турецкий поток». При этом транзит газа чиновник считает «сдерживающим фактором против российской агрессии».

О том, что украинская ГТС не соответствует современным реалиям, в конце февраля говорил глава Минэнерго России Александр Новак. По его словам, по этой причине транспортировка газа через Украину в Европу обходится России в 2–2,5 раза дороже, чем по другим маршрутам.