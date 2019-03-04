«Нафтогаз» допустил полную потерю транзита газа из-за «Северного потока»

Газотранспортная система Украины окажется невостребованной после ввода в эксплуатацию «Северного потока-2», заявил в эфире украинского «Пятого канала» глава «Нафтогаза» Андрей Коболев.

«Мы потеряем весь транзит. Потому что есть еще «Турецкий поток», который с большой вероятностью построят и запустят к концу 2019 года», — сказал Коболев.

По его словам, сейчас газовая система Украина является сдерживающим фактором против «российской агрессии» и, соответственно, после появления «Северного потока-2» возможность «военного риска» усилится.

Впрочем, такая ситуация не останавливает европейские компании от инвестирования в российский проект, отметил Коболев. Он предложил налаживать с Европой «классическое партнерство» и допускать зарубежные компании к управлению украинской газотранспортной системой в обмен на инвестиции.