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Новак назвал украинское направление самым дорогим маршрутом транзита газа

Транспортировка газа по территории Украины в Европу обходится России в 2–2,5 раза дороже, чем по другим маршрутам, в том числе Ямал — Европа и «Северный поток-1». Об этом рассказал в интервью Gazeta.ru глава Минэнерго Александр Новак.

«Это обусловлено в первую очередь тем, что украинская газотранспортная система создавалась около 50 лет назад, — пояснил министр. — Тогда были еще старые технологии, достаточно большой износ основных фондов, большие потери при транспортировке газа».

Реализация новых газотранспортных систем («Турецкий поток», «Северный поток-2») основана на самых последних технологиях, которые используются в этой области, подчеркнул глава Минэнерго. «Это трубы большого диаметра, это высокое давление, высокая скорость передачи газа, низкие потери», — заметил Новак.

Договоренности Москвы и Киева о транзите газа через Украину истекают в конце 2019 года.

Как заявил 9 февраля замглавы МИД России Александр Панкин, страна готова продолжать осуществлять транзит только на условиях Москвы. «Одна из заявленных опций заключается в том, что есть действующий контракт. Можно его продолжить с внесением каких-то необходимых изменений», — говорил он.

В ответ на это исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что текущий транзитный контракт между украинской компанией и «Газпромом» не соответствует требованиям законодательства Украины и Европейского союза и по этой причине соглашение не может быть продлено. Он подчеркнул, что транзит газа через Украину может идти только «на стандартных европейских условиях».

Теги: Александр Новак, транзит газа, Украина
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