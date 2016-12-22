Путин заверил Меркель в сохранении транзита газа через Украину

На встрече с канцлером ФРГ Ангелой Меркель президент Владимир Путин заявил о планах сохранить транзит газа через Украину. На переговорах обсуждалась судьба «Северного потока-2»

Ангела Меркель и Владимир Путин (Фото: Clemens Bilan / EPA / ТАСС)

Президент России Владимир Путин сказал канцлеру Германии Ангеле Меркель, что Россия планирует сохранить транзит газа через Украину. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

«Путин сказал, что транзит через Украину будет сохранен», — сказал Песков. Пресс-секретарь напомнил, что лидеры двух стран обсудили «прогнозы объемов потребления газа на европейском континенте». «Очевидно, что потребление будет расти, но в какой степени — это по-прежнему вопрос для дальнейшей проработки», — резюмировал Песков.

До начала переговоров Путин и Меркель сделали перед резиденцией Мезерберг несколько заявлений относительно роли Украины после запуска «Северного потока-2». Тогда Меркель указала, что Украина не должна лишиться статуса транзитной страны для российского газа. Путин сделал оговорку, что для России главное, чтобы «украинский транзит соответствовал экономическим требованиям, был экономическим во всех смыслах этого слова».

На встрече Меркель и Путин согласились с мнением, что позиция тех, кто пытается политизировать «Северный поток-2», ошибочна. «Есть понимание, что этот проект абсолютно коммерческий, он выгоден, конкурентен», — говорил Песков. Пресс-секретарь Путина добавил, что необходимо оградить проект трубопровода «от возможных неконкурентных и незаконных нападок со стороны третьих государств».

Строительство «Северного потока-2» критиковали в Вашингтоне. Так, президент США Дональд Трамп называл Германию заложницей Москвы из-за зависимости от энергоресурсов. А в августе сенат конгресса США представил новые санкции, которые подразумевают введение ограничений против европейских энергокомпаний, сотрудничающих с Россией.