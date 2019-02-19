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В австрийской OMV заявили о конце «украинской монополии» на транзит газа

После ввода в эксплуатацию газопровода «Северный поток-2» страны Восточной Европы не смогут устанавливать слишком высокую цену за транзит топлива через трубопроводы «Ямал» и «Дружба», считает председатель правления австрийской нефтяной компании OMV Райнер Зеле. С точки зрения конкуренции стоит только приветствовать, что «времена украинской монополии» в вопросах транзита прошли, заявил он газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

При этом глава OMV отметил, что компания заинтересована в поддержании всех транзитных маршрутов, в том числе через Украину, поскольку Европа «нуждается в гораздо большем количестве газа в долгосрочной перспективе из-за отказа от ядерной энергетики и угля».

По мнению Зеле, критика «Северного потока-2» со стороны Украины и Польши связана с «экономическим интересом в плате за транзит газа».

OMV — одна из европейских компаний, которая выделила деньги на проект газопровода. Помимо нее инвесторами «Северного потока-2» являются Uniper, Shell, Engie и Wintershell. Общее финансирование проекта оценивается в €9,5 млрд.

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Газопровод пройдет от России до Германии по дну Балтийского моря в водах России, Финляндии, Швеции, Германии и Дании, его мощность составит 55 млрд куб. м газа в год.

Украина — главный противник новой трубы, поскольку «Северный поток-2» призван частично заменить транзит российского газа через эту страну. Против проекта выступают также страны Прибалтики и Польша. Кроме этого, недовольство высказывали депутаты Европарламента от Швеции, Дании и Словакии. Также о росте зависимости стран Европы от России предупреждал президент США Дональд Трамп. 

Президент России Владимир Путин ранее подчеркивал, что даже после завершения строительства «Северного потока-2» транзит газа через Украину будет сохранен. Он утверждал, что совместные российско-европейские проекты, включая «Северный поток-2», носят только экономический характер и не имеют какого-либо «двойного дна».

Как сообщил 18 февраля «Коммерсантъ», поправки в Газовую директиву Евросоюза могут привести к тому, что «Северный поток-2» не сможет работать в нормальном режиме, даже если его удастся достроить. Среди возможных причин — правила европейского внутреннего рынка, требующие доступа третьих лиц к мощностям газопровода. Это практически невозможно, потому что газ с российской стороны может подать только «Газпром».

Теги: «Северный поток - 2», OMV, транзит газа
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