В австрийской OMV заявили о конце «украинской монополии» на транзит газа

В австрийской OMV заявили о конце «украинской монополии» на транзит газа

После ввода в эксплуатацию газопровода «Северный поток-2» страны Восточной Европы не смогут устанавливать слишком высокую цену за транзит топлива через трубопроводы «Ямал» и «Дружба», считает председатель правления австрийской нефтяной компании OMV Райнер Зеле. С точки зрения конкуренции стоит только приветствовать, что «времена украинской монополии» в вопросах транзита прошли, заявил он газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

При этом глава OMV отметил, что компания заинтересована в поддержании всех транзитных маршрутов, в том числе через Украину, поскольку Европа «нуждается в гораздо большем количестве газа в долгосрочной перспективе из-за отказа от ядерной энергетики и угля».

По мнению Зеле, критика «Северного потока-2» со стороны Украины и Польши связана с «экономическим интересом в плате за транзит газа».

OMV — одна из европейских компаний, которая выделила деньги на проект газопровода. Помимо нее инвесторами «Северного потока-2» являются Uniper, Shell, Engie и Wintershell. Общее финансирование проекта оценивается в €9,5 млрд.