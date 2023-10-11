Власти Москвы раскрыли параметры бюджета на 2024–2026 годы

Дефицит бюджета Москвы запланирован в размере 500,3 млрд руб., проект бюджета на 2024–2026 годы предусматривает снижение этого показателя до 209,9 млрд руб. Соцвыплаты проиндексируют на 5%

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

В следующем году дефицит бюджета Москвы запланирован в размере 500,3 млрд руб., следует из опубликованного на сайте столичного мэра проекта бюджета на 2024–2026 годы.

Так, в 2024-м ожидаются доходы в размере 4289,8 млрд руб., а расходы — 4790,1 млрд. В 2025 году они составят соответственно 4597,1 млрд и 5000,7 млрд руб. (дефицит — 403,6 млрд руб.). В 2026-м запланировано увеличение доходов до 4933,3 млрд руб. и снижение дефицита бюджета до 209,9 млрд (расходы составят 5143,2 млрд).

«Фактический объем дефицита может быть сокращен в процессе исполнения бюджета за счет экономии при проведении конкурсных процедур, а также получения дополнительных доходов», — говорится в публикации.

Согласно проекту бюджета, размеры пособий и выплат с 1 января 2024 года проиндексируют на 5%. В частности, минимальный размер пенсии с городской доплатой увеличится до 24,5 тыс. руб. С 1 января текущего года минимальный размер пенсии москвичей составляет 23 313 руб.

Всего на социальную поддержку москвичей выделят 619,5 млрд руб., а в целом расходы социальной направленности составят 2,3 трлн руб. (50% бюджета) с учетом оплаты медицинской помощи из Фонда обязательного медицинского образования (ОМС). Расходы социальной направленности с учетом оплаты медицинской помощи из Фонда обязательного медицинского образования (ОМС) вырастут на 15,5%.

«Расходы на денежные выплаты семьям с детьми в проекте бюджета составляют 89,5 млрд руб., старшему поколению — 202,3 млрд руб., из них на доплаты к пенсиям неработающим пенсионерам — 177,7 млрд руб.», — сказано в сообщении.

На развитие столицы в следующем году выделят 44% городского бюджета (2,1 трлн руб.). В том числе предусмотрено выделение 1,223 трлн руб. на реализацию программы реновации. Средства пойдут также на строительство и реконструкцию метро, дорог, больниц, школ, детских садов, приобретение нового оборудования.

«Запустим новую масштабную программу обновления столичных школ.

В два раза ускорим реализацию программы реновации. Сохраним все программы поддержки предпринимателей и производственных компаний», — уточнил мэр Москвы Сергей Собянин в телеграм-канале.

По состоянию на 1 июня средний размер пенсии в России (без учета новых регионов) составлял 19,47 тыс. руб. В июле власти раскрыли средний размер пенсии в новых регионах России: в среднем с учетом всех доплат он составил 18,2 тыс. руб., сообщали РБК в пресс-службе Минтруда.

В России с 1 января 2024-го проиндексируют страховые пенсии по старости на 7,5% в соответствии с прогнозируемым уровнем инфляции на конец этого года. По оценке Минтруда, средний размер страховой пенсии по старости у неработающих пенсионеров увеличится на 1628 руб. и составит 23 405 руб. Глава Минфина Антон Силуанов оценивал средний размер пенсии россиян в следующем году в 23 244 руб.

В проекте бюджета Социального фонда на 2024 год и плановый период 2025–2026-го говорится, что страховые пенсии для неработающих пенсионеров в 2025 и 2026 годах будут индексировать по два раза в год. Ожидается, что к 2026-му среднегодовой размер пенсии повысится до 25 690 руб.