Силуанов заявил, что бюджет России должен быть готов к рискам

Бюджет России не должен ориентироваться на благоприятные прогнозы, так как остаются риски в развитии мировой экономики, структурные дисбалансы и санкции, объяснил глава Минфина Силуанов

Антон Силуанов (Фото: Сергей Гунеев / ТАСС)

Минфин России реализует бюджетную политику исходя из благоприятных условий, но необходимо быть готовыми к рискам. Об этом заявил глава ведомства Антон Силуанов на парламентских слушаниях по проекту бюджета на 2024–2026 годы.

Среди рисков для бюджета министр назвал структурные дисбалансы, санкции, экономическую и финансовую фрагментацию.

Силуанов добавил, что дефицит бюджета России на предстоящий период не должен превысить 1% ВВП. Премьер-министр России Михаил Мишустин ранее говорил, что власти постарались минимизировать дефицит настолько, насколько это возможно.

Правительство России 29 сентября внесло на рассмотрение в Госдуму законопроект о федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов.

Проект бюджета основывается на базовом варианте прогноза социально-экономического развития, подразумевающем переход к уверенному росту экономики в 2024 году выше 2%.

Согласно документу, доходы в 2024 году составят 35 трлн руб., в 2025 году — 33,5 трлн руб., в 2026 году — 34,1 трлн руб. Расходы в 2024 году запланированы на уровне 36,6 трлн руб., в 2025 году — 34,4 трлн руб., в 2026 году — 35,6 трлн руб.

Наибольшая доля расходов в 2024 году приходится на разделы «Национальная оборона», «Социальная политика» и «Национальная экономика».