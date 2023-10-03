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Силуанов назвал размер средней пенсии в 2024 году после индексации

Силуанов: средняя пенсия в 2024 году составит ₽23,2 тыс. в месяц
Фото: Алексей Смышляев / ТАСС
Фото: Алексей Смышляев / ТАСС

После индексации в 2024 году средний размер пенсий в России составит 23,2 тыс. руб. в месяц, сообщил глава Минфина Антон Силуанов, выступая в Совете Федерации. Его слова приводит «РИА Новости».

«В следующем году пенсии будут проиндексированы на прогнозируемый в текущем году уровень инфляции, это 7,5%, и средний размер такой пенсии составит 23 тысячи 244 рубля», — сказал министр.

Общий объем расходов на выплату пенсий после индексации он оценил примерно в 600 млрд руб.

Правительство с 1 января 2024 года проиндексирует страховые пенсии по старости на 7,5% в соответствии с прогнозируемым уровнем инфляции на конец 2023 года. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму в составе пакета документов о федеральном бюджете. По оценке Минтруда, средний размер страховой пенсии по старости у неработающих пенсионеров увеличится на 1628 руб. и составит 23 405 руб.

В проекте бюджета Социального фонда на 2024 год и плановый период 2025–2026 годов говорится, что страховые пенсии для неработающих пенсионеров в 2025 и 2026 годах будут индексировать по два раза в год.

С 1 февраля 2025 года планируется индексация на 4%, а с 1 апреля — «корректировка» на 3,8%. Ожидается, что среднегодовой размер пенсии достигнет 24 120 руб. С 1 февраля 2026 года пенсии планируют проиндексировать на 4%, с 1 апреля ожидается вторая «корректировка» на 2,8%. Среднегодовой размер пенсии должен повыситься до 25 690 руб.

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Теги
пенсии индексация пенсии Минфин Антон Силуанов
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