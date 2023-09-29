Кому и как проиндексируют зарплаты и пенсии в 2024 году

Как распределяются выплаты на индексацию зарплат и пенсий в новом бюджете — в материале РБК

Фото: Сергей Коньков / ТАСС

Правительство с 1 января 2024 года проиндексирует страховые пенсии по старости на 7,5%, что соответствует уровню инфляции, прогнозируемому на конец 2023 года, следует из законопроекта, внесенного в Госдуму в составе пакета документов о федеральном бюджете. Это позволит увеличить пенсионное обеспечение 32,6 млн неработающих пенсионеров, включая военных пенсионеров, получающих также страховую пенсию по старости, говорится в пояснительной записке.

В результате средний размер страховой пенсии по старости у неработающих увеличится на 1 628 руб. и составит 23 405 руб., сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков. Всего в 2024 году на выплаты пенсий будет направлено свыше 10 трлн руб.

Военные пенсии

Отдельно пенсии военных пенсионеров с 1 октября 2024 года планируется увеличить на 4,5%. Это будет обеспечено за счет увеличения так называемого понижающего коэффициента, который применяется к размеру денежного довольствия для исчисления пенсий бывших военных и силовиков (МВД, Росгвардия и т.д.): 1 октября 2024 года он будет повышен с 85,47 до 89,32%, говорится в соответствующем законопроекте.

В последнее время пенсии военных в отставке и приравненных к ним категорий растут опережающими темпами. В 2022 году «военные» пенсии увеличились в общей сложности на 19,5% за счет двух раундов повышения — 1 января (плюс 8,6%) и 1 июня (плюс 10%). С 1 октября 2023 года пенсии бывших военных вырастут еще на 10,5%, что связано с индексацией на такую величину окладов действующих военнослужащих.

Бюджетники

Работникам организаций бюджетной сферы (в том числе федеральных учреждений) зарплаты планируется увеличить 1 октября 2024 года на 4,5%, что соответствует официальному прогнозу Минэкономразвития по инфляции 2024 года. Кроме того, на 9,8% с 1 января 2024 года индексируются ассигнования на оплату труда категорий, охваченных майскими указами 2012 года. Это работники учреждений здравоохранения, социального обеспечения, образования, культуры и науки.

Пропуск индексации в 2024 году

Власти запланировали отказ от индексации в 2024 году окладов судей и гражданских госслужащих, следует из проекта федерального бюджета. 1 октября 2023 года им в соответствии с ранее принятыми решениями проиндексируют зарплаты на 5,5%, а 1 октября 2024 года индексации не будет, она возобновится 1 октября 2025 года. Эта мера также коснется помощников депутатов и сенаторов.

Судьям с 2013 года материальное обеспечение индексировали четыре раза: в 2018 году — на 4%, в 2019 — на 4,3%, в 2020 — на 3%, в 2022 — на 4%.

Общий месячный фонд оплаты труда помощников сенаторов и депутатов установлен в размере 387 тыс. руб. для каждого сенатора/депутата, сумма подлежит индексации с учетом уровня инфляции.

Как следует из документа, не планируется в октябре 2024 года индексация денежного довольствия военнослужащих (как контрактников, так и призывников), окладов сотрудников органов внутренних дел, а также сотрудников ряда других органов со специальными званиями (а именно сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний, судебных приставов, таможенников и работников Государственной противопожарной службы). 1 октября 2023 года всем им проиндексируют оклады больше, чем остальным, - на 10,5%, что является рекордным ростом с 2012 года.

Такая повышенная индексация 2023 года была обусловлена решением президента Владимира Путина «в рамках системных мер по улучшению социального самочувствия военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов» повысить их оклады на 5 процентных пунктов сверх уровня инфляции, прогнозировавшегося на 2023 год (5,5%). Впервые о планах поднять оклады военнослужащих и полицейских в 2023 году дополнительно на 5% Путин заявлял еще осенью 2021 года.

По действующим нормам из соответствующих законов решения об индексации окладов судей и гражданских госслужащих принимаются президентом, об индексации довольствия военных, полицейских, сотрудников со специальными званиями — правительством. Традиционно оклады этим категориям индексируются 1 октября на прогнозный уровень инфляции данного года.

Пропуск индексации данным категориям обеспечит бюджету 28 млрд руб. в 2024 году, около 134 млрд руб. в 2025 году и 139 млрд в 2026 году, следует из материалов к проекту закона о бюджете.

У военнослужащих, призванных в рамках частичной мобилизации сентября 2022 года, основную часть денежного содержания составляет ежемесячная фиксированная социальная выплата от президента, которая отличается от собственно довольствия (оклада по должностям и воинским званиям, который и подлежит индексации). Из минимального содержания мобилизованного, установленного на уровне 195 тыс. руб., на такую соцвыплату приходится 158 тыс. руб., объясняли в Минобороны.

На выплату довольствия военнослужащим, зарплат гражданскому персоналу Вооруженных сил, а также других пособий и компенсаций по линии Минобороны в 2024 году в проекте бюджета заложено более 897 млрд руб. (открытая часть проекта бюджета, раздел «Национальная оборона»).

О том, что в 2024 году планируется пропустить индексацию оплаты труда федеральных госслужащих, РБК сообщал ранее. По словам собеседника РБК в финансово-экономическом блоке правительства, эта мера ориентирована на оптимизацию бюджетных расходов. Как правило, отдельным указом президента регулируется индексация зарплат госслужащих, занимающих так называемые государственные должности (это и сам президент, а также премьер-министр, члены правительства), но к ним применяются те же подходы, что и к индексации всех госслужащих. При этом зарплаты парламентариев приравниваются к министерским, ранее объясняли в Минфине. Формально депутаты и сенаторы не названы в числе категорий, для которых индексация в 2024 году будет пропущена.

Власти предполагают, что пауза в индексации довольствия всех вышеперечисленных категорий составит один год, а в 2025–2026 годах оклады чиновников и военнослужащих продолжат повышать на уровень инфляции (4% ежегодно после 2024 года), следует из «Основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов», опубликованных Минфином.