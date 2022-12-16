Собянин повысил минимальную пенсию в Москве

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С 1 января 2023 года минимальный размер пенсии в Москве с городской доплатой вырастет до 23 313 руб. в месяц. Соответствующее постановление подписал мэр Сергей Собянин. В этом году в Москве пенсия для неработающих пенсионеров с городской доплатой составляла 21 193 руб.

«Минимальный размер пенсии с городской доплатой вырастет до 23 313 руб. в месяц. Доплату к пенсии получают более двух миллионов москвичей», — говорится в сообщении.

Кроме того, на 10% увеличатся другие единовременные и ежемесячные социальные выплаты. Они коснутся таких льготных категорий граждан, как:

многодетные семьи;

дети погибших в результате террористических актов, техногенных и других катастроф;

дети и родители погибших военных;

семьи, воспитывающие детей-инвалидов или инвалидов с детства;

студенческие семьи;

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также усыновители, опекуны и приемные семьи;

ветераны Великой Отечественной войны и участники обороны Москвы, труженики тыла, ветераны труда, дети войны, реабилитированные жертвы репрессий;

герои Советского Союза, герои России, полные кавалеры ордена Славы, герои Социалистического Труда, герои Труда Российской Федерации и полные кавалеры ордена Трудовой Славы, а также их вдовы и родители;

юбиляры супружеской жизни;

люди в возрасте 100 лет и старше.

«В 2023 году также традиционно произведут единовременные выплаты к социально значимым мероприятиям и памятным датам — годовщинам победы в Великой Отечественной войне, начала контрнаступления советских войск под Москвой, аварии на Чернобыльской АЭС. Размер этих выплат будет определен отдельными решениями правительства Москвы», — добавили в правительстве.

О планах увеличить пенсии и другие социальные выплаты со следующего года власти сообщали в середине октября.