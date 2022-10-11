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ЕС оценил стоимость новых санкций против России

После принятия восьмого пакета санкций в отношении России стоимость всех экспортно-импортных ограничений со стороны ЕС приблизилась к €123 млрд. Это более 40% всего прошлогоднего оборота товаров и услуг между Россией и Евросоюзом
Фото: Gregor Fischer / Getty Images
Фото: Gregor Fischer / Getty Images

После введения в действие восьмого пакета санкций в отношении России стоимость всех торговых ограничений со стороны Евросоюза оценивается примерно в €123 млрд, следует из материалов Еврокомиссии, с которыми ознакомился РБК. Под этой суммой ЕК понимает объемы двусторонней торговли России и стран ЕС (импорта и экспорта), существовавшие в 2021 году, но теперь невозможные из-за формальных санкций. Представитель Еврокомиссии отказался от комментариев.

В новый пакет, в частности, вошли торговые санкции — дополнительные ограничения на импорт российских товаров в ЕС (в частности, пластмасс, косметики) и экспорт европейских товаров в Россию (в том числе электронных микросхем), запрет на оказание российским клиентам архитектурных и инженерных услуг, а также услуг в области ИТ-консалтинга и юридических услуг.

Представители ЕС ранее сообщали, что в общей сложности новые импортные запреты затронут поставки из России на сумму €7 млрд (по данным за 2021 год). В ходе последнего раунда санкций Евросоюз запретил ввоз из России еще больших объемов продукции черной металлургии (в дополнение к ограниченному стальному эмбарго, введенному в марте), некоторых химических соединений, косметики и мыла, пластмасс, древесной массы, газетной бумаги, салфеток, упаковочных мешков и пакетов, изделий из асфальта или аналогичных материалов, изделий из драгоценных металлов, определенных машин и механизмов, электрооборудования и т.д. С учетом этих €7 млрд ограничения на импорт достигают почти €90 млрд (сюда входят поставки российских нефти и нефтепродуктов в ЕС на €65 млрд, которые должны быть прекращены к началу 2023 года).

Например, ЕС теперь запретил закупать в России органические соединения (метанол, кислоты и т.д.), поставки которых в Европу в прошлом году достигали $756 млн, следует из внешнеторговой базы ООН Comtrade. В том числе страны ЕС ввезли метилового спирта из России на $519 млн. Причем в 2022 году Европа продолжала активно закупать российский метанол: в июне и июле его поставки составили по $36 млн, или 92–99 тыс. т.

Подпавших теперь под эмбарго пластмасс Евросоюз импортировал из России в 2021 году на $948 млн, уже сообщал РБК. Другие относительно крупные позиции, подпавшие под запрет (по объему импорта из России в ЕС за 2021 год), — изделия из асфальта, битума, такие как кровельные плиты, строительные блоки ($125 млн), изделия из драгоценных или полудрагоценных камней, металлов, лом и отходы драгоценных металлов ($144 млн), стиральные машины ($83 млн), электрооборудование для зажигания или пуска двигателей внутреннего сгорания ($79 млн), холодильники ($59 млн) и др. Всего в новом перечне импортного эмбарго — порядка 140 товарных позиций. Однако поставки этих товаров по существующим контрактам будут возможны до 8 января 2023 года, так что полный эффект ограничений проявится со следующего года.

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Что касается экспорта европейских технологий в Россию, во-первых, ЕС запретил поставлять некоторые товары для авиационного сектора — гидравлические масла для самолетов, пневматические шины для летательных аппаратов, фрикционные материалы и изделия для авиационных тормозов, устройства для испытания на твердость и прочность и т.д. Во-вторых, под запрет подпал экспорт полупроводниковых приборов (диоды, транзисторы), процессоров и контроллеров, запоминающих устройств и т.д. общей стоимостью почти $800 млн, по данным Comtrade за 2021 год. Кроме того, ЕС запретил вывозить в Россию гражданское стрелковое оружие и некоторые химические вещества. До нового раунда санкций Еврокомиссия оценивала объем ограничений на экспорт в Россию товаров и технологий в €24,8 млрд, а теперь — почти в €30 млрд, или 33,5% прошлогоднего экспорта ЕС в Россию, следует из материалов комиссии.

При этом некоторые поставки, сейчас формально подпавшие под эмбарго, резко сократились или почти прекратились еще в предыдущие месяцы, что может быть связано с эффектом «самосанкций» (добровольных ограничений со стороны западных компаний на работу с Россией, в том числе в ожидании формальных санкций). Например, если в январе—феврале 2022 года экспорт европейских интегральных микросхем в Россию составлял около $60 млн в месяц, то в летние месяцы опустился до символического $1 млн.

Еврокомиссия также указывает, что экспорт услуг, подпавших под эмбарго, в 2021 году достигал €3 млрд, что составляло 14,6% от общего экспорта услуг ЕС в Россию. В ходе последнего раунда санкций ЕС запретил оказывать российским клиентам архитектурные и инженерные услуги (включая градостроительные, ландшафтные услуги), услуги по ИТ-консалтингу и юридическому консультированию (за исключением услуг по представлению интересов в судах и арбитражах). Ранее под эмбарго подпали также европейские услуги в области бухгалтерского учета, аудита, налогового и управленческого консалтинга и связей с общественностью (PR). Еврокомиссия не уточняет, сколько составлял экспорт тех или иных категорий услуг.

На фоне западных санкций российские компании перестраивают торговые отношения, переориентируясь на покупателей и поставщиков в так называемых дружественных и нейтральных странах (до жестких санкций 2022 года более половины всей внешней торговли России приходилось на недружественные государства). Однако Федеральная таможенная служба перестала публиковать внешнеторговую статистику, и оценить то, как идет замещение «недружественного» импорта, можно только по зеркальным данным стран — торговых партнеров. Начиная с лета рост товарного экспорта в Россию в годовом выражении демонстрируют Китай и Турция, а также постсоветские страны ближнего зарубежья.

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Теги
Иван Ткачёв Иван Ткачёв
санкции Евросоюз импорт экспорт
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