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ЕС запретил ввоз пластмассы из России почти на $1 млрд

Запрет ЕС на ввоз из России первичных полимеров и продукции из них (пластиков) затронет поставки почти на $1 млрд, следует из данных ООН за 2021 год. Но проблемы с ввозом нефтехимии у российских поставщиков возникли еще до санкций
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Евросоюз в рамках восьмого пакета санкций против России запретил со следующего года ввоз первичных полимеров и продукции, которая из них производится (пластмасс): плит, листов, пленок, лент, труб, шлангов и др., следует из информации в журнале ЕС.

Согласно базе данных ООН Comtrade, которая агрегирует подробную мировую торговую статистику, в 2021 году Россия поставила в Европу этих материалов в общей сложности на $948 млн (в среднем на $80 млн за месяц). Больше всего пришлось на полимеры — $327 млн, на втором месте — плиты, листы, пленки и ленты из пластмасс ($109 млн). В 2022 году поставки начали сокращаться: по данным за июнь (последние из базы Comtrade), российские компании продали таких товаров в ЕС примерно на $59 млн. В соответствии с новыми европейскими санкциями, экспорт такой продукции может продолжаться до 8 января 2023 года по контрактам, заключенным до 7 октября 2022 года.

Евросоюз уже вводил санкции против российской нефтехимии: еще весной 2022 года ЕС запретил импорт из России шин и покрышек (производятся из каучука). В прошлом году их продажа в Европе принесла российским компаниям $628 млн. Остальная продукция из каучука и резины на текущий момент не подпадает под европейское импортное эмбарго. По данным Comtrade, в 2021 году ЕС закупил в России каучука и резины на $1,4 млрд (без шин и покрышек — примерно $800 млн). В июле 2022 года ЕС ввез российских продуктов из каучука и резины на $89 млн.

Что происходило с экспортом пластика до санкций

Крупнейший в России и Восточной Европе производитель первичных полимеров — холдинг «Сибур», но он почти не производит продукцию из них. В «Сибур» входит «Биаксплен» — крупнейший российский производитель биаксиально-ориентированной полипропиленовой пленки (БОПП-пленки; применяется для упаковки товаров в пищевой, парфюмерной, табачной, целлюлозно-бумажной и легкой промышленности), который экспортирует продукцию в разные страны.

Европейские страны фактически перестали покупать у России полимеры и каучук (из них производятся резина и шины, но самого каучука новые ограничения не касаются) еще до введения санкций, заявлял глава «Сибура» Михаил Карисалов 21 сентября на Тюменском промышленно-энергетическом форуме. По его словам, всего от сотрудничества с компанией отказались около 700 европейских партнеров в рамках «самосанкций». «Просто прекратили [импорт], и все. Такая достаточно удивительно банальная история: они останавливают свои производства, мы видим существенную деградацию у шинников европейских», — сказал топ-менеджер. Европейцам потребуются «в прямом смысле слова годы» на замену сырья российского производства, подчеркнул он.

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В начале сентября Карисалов говорил в интервью телеканалу РБК, что «Сибур» уже начал перенаправлять поставки из Европы в Азию: «На начало весны [2022 года] около 30% в нашем продуктовом портфеле — полимеры, каучуки, сжиженные углеводородные газы — шло в Европу. Сегодня эта цифра близка к нулю». Эти объемы компания стала перенаправлять в первую очередь в Азию, где «стабильный спрос»: только один Китай — это крупнейшая фабрика по производству изделий из полимеров, отметил глава компании. В этом сыграло роль участие китайской Sinopec в капитале «Сибура» (владеет 8,5%), добавил он.

Позже топ-менеджер признал, что при переориентации экспорта из Европы в Азию компания сталкивается с проблемой удорожания логистики: «Здесь главный вызов: сбыт есть — это Азия, но логистики пока нет. Новые корабли, новые маршруты, переходы — на сегодняшний день и удорожание, и усложнение этой цепочки налицо». РБК направил вопросы представителю «Сибура» про влияние новых европейских санкций.

Что касается экспорта пластмасс из России, то он составляет 414 тыс. т в год, из которых 60% идет в страны Евразийского экономического союза, отмечает управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин. 20% пластмасс — это плиты, 15% — упаковка, 12% — трубы, перечисляет он. Эксперт оценивает выручку от поставок российских пластмасс за рубеж в $450–500 млн в год.

По словам Гришунина, по этим товарам нет особо крупных производителей. Основными производителями полиэтиленовых труб являются предприятия группы «Полипластик», а также «Техстрой» и «Валф-Рус». В сегменте автомобильных пластиков лидером является китайский концерн OEM, который локализует производство в России. Среди производителей пластиковых панелей ключевыми игроками в России считаются Green Line, «Век», «Альта Профиль», а также Lemark, заключает он.

РБК направил запросы в «Полипластик», «Техстрой», «Валф-Рус», Green Line, «Век», «Альта Профиль» и Lemark.

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Тимофей Дзядко Тимофей Дзядко, Иван Ткачёв Иван Ткачёв, Алена Нефедова
Евросоюз санкции полимеры
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