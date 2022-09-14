Страны бывшего СССР нарастили поставки в Россию на фоне санкций

Партнеры России по Евразийскому экономическому союзу, а также ряд других стран бывшего СССР летом нарастили поставки товаров в Россию. Это следствие перестройки торговли на фоне санкций и эффектов крепкого рубля, говорят эксперты

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Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и некоторые государства бывшего СССР, не входящие в объединение, летом увеличили экспорт товаров в Россию не только по сравнению с весенними минимумами сразу после начала военной операции на Украине, но и относительно докризисных уровней 2021 года, следует из торговой статистики этих стран, собранной РБК.

Например, блок ЕАЭС (Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Армения), в марте—июне 2022 года (период после начала конфликта) отгрузил в Россию товары стоимостью свыше $9,4 млрд — на 15% больше, чем за те же месяцы 2021 года (около $8,2 млрд), следует из расчетов РБК по внешнеторговой статистике данным Белоруссии и Казахстана и базы ООН UN Comtrade. В основном такой результат обеспечила Белоруссия (это особый случай, поскольку страна, как и Россия, тоже находится под жесткими санкциями Запада), но не только: Армения за тот же период в годовом выражении нарастила поставки в Россию более чем в полтора раза, а Киргизия — более чем вдвое.

Расширение торговли со странами ЕАЭС, да и вообще со странами бывшего СССР, закономерно, в увеличении поставок точно играет роль параллельный импорт (поставки без согласия оригинального правообладателя. — РБК), говорит член президиума «Опоры России», глава комитета организации по международным связям Николай Дунаев.

Киргизия в июне экспортировала в Россию товаров на $124 млн — в 4,7 раза больше, чем в июне прошлого года, свидетельствует база данных UN Comtrade, куда подают данные сами страны. За январь—июль киргизский экспорт в Россию составил около $396 млн — на 88% больше, чем за тот же период годом ранее, сообщил 13 сентября Национальный статистический комитет республики.

После введения жестких санкций США и Евросоюза в феврале Федеральная таможенная служба (ФТС) и Банк России перестали публиковать статистику по экспорту и импорту. Их примеру последовала Евразийская экономическая комиссия (регулирующий орган ЕАЭС). Белоруссия закрыла статданные по торговле с Россией в разрезе товарных категорий, но остались показатели общего импорта-экспорта. Однако Казахстан, Киргизия и Армения по отдельности продолжают раскрывать данные о торговле с Россией.

Фактор крепкого рубля

Для товаров, которые локализованы и произведены в странах бывшего СССР, стимулы создаются в первую очередь за счет того, что рубль сейчас исключительно крепкий относительно национальных валют — это особенно актуально для Казахстана, Узбекистана и Белоруссии, чьи валюты находятся крайне низко к рублю по сравнению с долгосрочной траекторией, объясняет главный экономист «Ренессанс Капитала» по России и СНГ Софья Донец. Вечером 13 сентября доллар на Мосбирже торговался на уровне 59,9 руб.

Ослабление валют Белоруссии, Казахстана, Армении и Киргизии к рублю означает, что товары, поставляемые в Россию из этих стран, станут более конкурентоспособными по цене, что окажет поддержку местным промышленным и сельскохозяйственным экспортерам, отмечали в июле аналитики Евразийского банка развития.

«Есть и логистические причины: Россия для них [этих стран] — это близкий, доступный рынок, где есть «натоптанные» маршруты», — добавляет Донец.

Белоруссия и Казахстан как главные поставщики

Белоруссия в условиях санкций против Москвы и Минска с весны 2022 года обошла Германию по объему экспорта в Россию и стала вторым крупнейшим поставщиком товаров в страну после Китая. В июне белорусские поставки в Россию превысили $2 млрд (данные Белстата), увеличившись почти в полтора раза по сравнению с июнем 2021 года и на 22,8% относительно предыдущего месяца. В 2021 году около 23% всех поставок Белоруссии в Россию приходилось на оборудование, механические устройства, электрические машины, электрооборудование, автомобили, грузовики, колесную спецтехнику (группы 84, 85 и 87 внешнеторговой номенклатуры). Состав текущих поставок не раскрывается.

Экспорт Казахстана в Россию после трехмесячного снижения весной (год к году) вернулся к росту в июне (плюс 1,6%) и ускорился в июле (плюс 13,9% к тому же месяцу 2021-го). В июне президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что страна не собирается нарушать санкционный режим Запада в отношении России, поскольку «в случае нарушения санкций последуют так называемые вторичные санкции со стороны Запада» [против казахстанской экономики].

В казахстанском экспорте в Россию значительную долю составляют плоский прокат из железа или стали ($109 млн в июле из общих $716 млн) и неорганическая химия, в основном природный уран ($75 млн в июле), свидетельствуют данные Бюро национальной статистики республики. Поставки в Россию транспортных средств и относящихся к ним устройств и оборудования в июле составили $36 млн, пластмасс — $14 млн, подшипников — $8 млн. В ассортименте российских торговых сетей начала появляться Coca-Cola, произведенная в Казахстане, писал РБК в начале сентября.

Киргизия значительно расширила экспорт в Россию одежды и обуви — $57 млн за июнь (46% общих поставок) против $5 млн в июне предыдущего года.

Издержки для российских импортеров

Страны ЕАЭС помогают России, ввозя необходимые импортные компоненты и комплектующие для обрабатывающей промышленности, сказала 7 сентября аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. В конце августа главы правительств стран ЕАЭС по инициативе России утвердили рекомендации по расширению использования их национальных валют во взаимной торговле и обеспечению возможности обходиться без использования европейской системы SWIFT во взаимных расчетах.

Однако перестраивание логистических цепочек в направлении стран ближнего зарубежья влечет повышенные издержки для российских импортеров, отмечает Дунаев. «Страны-партнеры устанавливают наценки на продукцию: в среднем они составляют 5%, но в отдельных случаях могут достигать 15–20%», — утверждает он.

Украина в апреле объявила о полном прекращении торговли с Россией. По данным Comtrade, в июне украинский экспорт в Россию был нулевым, а импорт из России составил около $76 млн. Для сравнения: в июне 2013 года товарооборот двух стран достигал $2,5 млрд.

Рост поставок из других стран бывшего СССР

Наращивают поставки товаров в Россию не только страны ЕАЭС, но и другие государства постсоветского пространства. Например, Грузия, которая вышла из СНГ в 2009 году, увеличила экспорт в Россию до $82,6 млн в июле 2022 года с $46,2 млн в июне и с $59 млн в июле прошлого года, следует из данных Comtrade. Основная доля июльских поставок из Грузии пришлась на алкогольные и безалкогольные напитки — $39 млн (год назад было $23 млн).

Экспорт Узбекистана в Россию в июле увеличился в 1,7 раза в годовом выражении, до $258 млн, более $100 млн из них пришлось на хлопок и фрукты. Оперативные данные по экспорту в Россию из Азербайджана, Таджикистана и Туркмении недоступны.

Организация реэкспорта товаров из недружественных стран через страны ближнего зарубежья тоже имеет место, полагает Донец. «Статистика стран ЕАЭС показывает, что, например, растут поставки автомобилей, комплектующих и других непродовольственных товаров [в Россию]. При этом не значит, что идет обход санкций: товары потребительского спроса мало ими ограничены», — указала она. Ассортимент в торговых центрах Поволжья начал наполняться товарами, завезенными в рамках механизма параллельного импорта; автодилеры в Сибири возобновили более дешевый импорт, ввозимый через соседние государства, отмечает Банк России в сентябрьском обзоре регионов.

У факторов логистики и обменного курса есть свой потолок, предупреждает Донец: найти новое равновесие еще только предстоит, когда построится новая логистика и произойдет коррекция по курсу рубля.