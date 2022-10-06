ЕС запретит импорт стальных полуфабрикатов из России через два года
Евросоюз в рамках восьмого санкционного пакета, объявленного в четверг, 6 октября, расширил запрет на импорт стальной продукции из России, включив в него полуфабрикаты. Российские металлурги являются ключевыми поставщиками этой продукции на европейский рынок.
В ответ на начало специальной военной операции России на Украине ЕС ввел запрет на импорт широкой номенклатуры российской стальной продукции еще в середине марта. В список тогда попали среди прочего непокрытый горячекатаный и холоднокатаный стальной прокат, сортовой прокат, некоторые виды сварных и бесшовных труб.
Теперь решено ввести запрет на произведенные в России стальной сляб (используется для производства плоского проката) и квадратную заготовку (применяется для выпуска арматуры), говорится в журнале ЕС. Для квадратной заготовки эмбарго вступит в силу 1 апреля 2024 года, для сляба — 1 октября 2024 года. Через два года также нельзя будет предоставлять прямо или косвенно брокерские, страховые и финансовые услуги в рамках экспорта этих товаров из России.
Как изменится российский импорт стальных полуфабрикатов
До вступления эмбарго в силу российские стальные полуфабрикаты можно будет ввозить в ЕС по квотам. Для сляба квота составляет 3,75 млн т с 7 октября 2022 года до 30 сентября 2023 года. Такой же объем в течение еще одного года — с 1 октября 2023 года по 30 сентября 2024 года. Эта квота примерно соответствует уровню поставок из России в Европу в прошлом году.
По данным ФТС, Россия в 2021 году поставила в ЕС 3,8 млн т сляба на общую сумму в $2,45 млрд. Из них 2,4 млн пришлось на НЛМК. Компания экспортирует стальные полуфабрикаты на заводы в Бельгии, Франции и Италии, которыми она владеет совместно с бельгийским инвестиционным фондом SOGEPA, и свой завод в Дании. Представитель НЛМК сказал РБК, что компания сейчас оценивает потенциальное влияние этого запрета ЕС.
По сути, для экспортеров российского сляба в ЕС, в первую очередь для НЛМК, в следующие два года ничего не поменяется, говорит руководитель аналитического департамента BCS Global Markets Кирилл Чуйко. Если бы импорт сляба был запрещен прямо сейчас, европейские заводы НЛМК в скором времени стали бы убыточными — везти сляб из других регионов намного дороже и цена там выше, а это местные налоги и рабочие места, поясняет эксперт.
Но за следующие два года ситуация может кардинально поменяться, поэтому это эмбарго скорее символический жест, считает Чуйко.
О планах расширить запрет на импорт российской стали в ЕС, включая полуфабрикаты, сообщал Bloomberg 23 сентября. В частности, эту идею лоббировали Польша, Ирландия, Латвия, Литва и Эстония. Вскоре после этого девять крупных компаний, включая европейских производителей стальной продукции и трейдеров, направили письмо в Еврокомиссию с просьбой не вводить эмбарго на стальные полуфабрикаты из России. По их словам, сейчас нет реальной альтернативы для такой продукции. Более чем 80% импорта стальных полуфабрикатов в ЕС приходилось на Россию и Украину. Если Еврокомиссия запретит российские полуфабрикаты, значительно сократится уровень загрузки мощностей европейских заводов или в худшем случае они полностью закроются.
Что будет с другими полуфабрикатами
По данным ФТС, Россия импортировала в ЕС в 2021 году 516 тыс. т стальной квадратной заготовки на общую сумму $290 млн. В ближайший год — с 7 октября 2022 года по 30 сентября 2023 года — квота на импорт из России в Европу этого товара составит 487,2 тыс. т. Она уменьшиться в пять раз, до 85,26 тыс. т, с 1 октября до 31 декабря 2023 года и еще вдвое (до 48,72 тыс. т) — с 1 января до 31 марта 2024 года.
По квадратной заготовке Россия является менее существенным поставщиком на европейский рынок, чем по слябу, поэтому ЕС может себе позволить начать сокращать поставки этого товара через год, говорит Чуйко. Однако все равно европейские власти дали себе время найти новых поставщиков и еще 12 месяцев смогут ввозить привычные объемы из России, замечает он.