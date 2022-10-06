ЕС запретит импорт стальных полуфабрикатов из России через два года

Евросоюз решил ввести запрет на импорт стальных полуфабрикатов из России, но лишь в 2024 году. До этого времени будут действовать квоты на поставки товаров примерно в том объеме, в котором они ввозились раньше

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Евросоюз в рамках восьмого санкционного пакета, объявленного в четверг, 6 октября, расширил запрет на импорт стальной продукции из России, включив в него полуфабрикаты. Российские металлурги являются ключевыми поставщиками этой продукции на европейский рынок.

В ответ на начало специальной военной операции России на Украине ЕС ввел запрет на импорт широкой номенклатуры российской стальной продукции еще в середине марта. В список тогда попали среди прочего непокрытый горячекатаный и холоднокатаный стальной прокат, сортовой прокат, некоторые виды сварных и бесшовных труб.

Теперь решено ввести запрет на произведенные в России стальной сляб (используется для производства плоского проката) и квадратную заготовку (применяется для выпуска арматуры), говорится в журнале ЕС. Для квадратной заготовки эмбарго вступит в силу 1 апреля 2024 года, для сляба — 1 октября 2024 года. Через два года также нельзя будет предоставлять прямо или косвенно брокерские, страховые и финансовые услуги в рамках экспорта этих товаров из России.

Как изменится российский импорт стальных полуфабрикатов

До вступления эмбарго в силу российские стальные полуфабрикаты можно будет ввозить в ЕС по квотам. Для сляба квота составляет 3,75 млн т с 7 октября 2022 года до 30 сентября 2023 года. Такой же объем в течение еще одного года — с 1 октября 2023 года по 30 сентября 2024 года. Эта квота примерно соответствует уровню поставок из России в Европу в прошлом году.

По данным ФТС, Россия в 2021 году поставила в ЕС 3,8 млн т сляба на общую сумму в $2,45 млрд. Из них 2,4 млн пришлось на НЛМК. Компания экспортирует стальные полуфабрикаты на заводы в Бельгии, Франции и Италии, которыми она владеет совместно с бельгийским инвестиционным фондом SOGEPA, и свой завод в Дании. Представитель НЛМК сказал РБК, что компания сейчас оценивает потенциальное влияние этого запрета ЕС.

По сути, для экспортеров российского сляба в ЕС, в первую очередь для НЛМК, в следующие два года ничего не поменяется, говорит руководитель аналитического департамента BCS Global Markets Кирилл Чуйко. Если бы импорт сляба был запрещен прямо сейчас, европейские заводы НЛМК в скором времени стали бы убыточными — везти сляб из других регионов намного дороже и цена там выше, а это местные налоги и рабочие места, поясняет эксперт.

Но за следующие два года ситуация может кардинально поменяться, поэтому это эмбарго скорее символический жест, считает Чуйко.

О планах расширить запрет на импорт российской стали в ЕС, включая полуфабрикаты, сообщал Bloomberg 23 сентября. В частности, эту идею лоббировали Польша, Ирландия, Латвия, Литва и Эстония. Вскоре после этого девять крупных компаний, включая европейских производителей стальной продукции и трейдеров, направили письмо в Еврокомиссию с просьбой не вводить эмбарго на стальные полуфабрикаты из России. По их словам, сейчас нет реальной альтернативы для такой продукции. Более чем 80% импорта стальных полуфабрикатов в ЕС приходилось на Россию и Украину. Если Еврокомиссия запретит российские полуфабрикаты, значительно сократится уровень загрузки мощностей европейских заводов или в худшем случае они полностью закроются.