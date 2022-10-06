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Большинство компаний сочли некритичным вопрос импортозамещения сырья

РСПП: более 70% компаний считают некритичным вопрос импортозамещения сырья
Наиболее востребованным оказался вопрос импортозамещения комплектующих и оборудования. Тут о критичной необходимости заявили примерно треть участников рынка, еще чуть менее половины назвали ее высокой
Фото: Александр Рюмин / ТАСС
Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Более 44% опрошенных компаний считают неактуальной тему импортозамещения сырья; еще 28% отметили, что замещение желательно, но не критично, говорится в исследовании Российского союза промышленников и предпринимателей (есть у РБК).

О высокой потребности замещения сырья заявили 16% участников опроса, 12% считают ее «критически необходимой».

В области материалов у трети компаний потребность в импортозамещении низкая, у стольких же она высокая.

Что касается комплектующих и оборудования, тут критичной необходимость импортозамещения назвали примерно треть участников опроса. Речь в том числе о критических компонентах и необходимости замены поставщиков первого уровня (организаций, которые взаимодействуют с компанией без посредников), уточнили в РСПП. Чуть менее половины опрошенных в этой группе ответили, что потребность в импортозамещении комплектующих и оборудования «у компании высокая».

Субъекты малого и среднего бизнеса в два раза чаще крупных компаний отмечали, что в настоящее время для них не актуален вопрос импортозамещения при закупке комплектующих и узлов, — 33,3 против 15,4%.

А наименее заинтересованными в теме импортозамещения оказались компании из финансового сектора. В то же время часть из них — около 40% — сообщили, что в области закупки комплектующих, узлов и оборудования потребность в замещении у них высока.

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Для добывающих компаний крайне остро стоит вопрос импортозамещения комплектующих: 63,6% респондентов из этой группы сообщили, что назрела критическая необходимость в поиске новых поставщиков. Среди компаний других отраслей доля этого ответа не превышает 34%.

В сентябрьском опросе РСПП участвовали 86 компаний из разных секторов экономики. Среди них 81,4% — крупнейшие и крупные организации, 10,5% — малый бизнес, а 8,1% — средний. При анализе различий по группам субъекты МСП были объединены в одно множество. По отраслям шире всего представлено мнение промышленных предприятий — их доля достигла 55,8%.

О необходимости импортозамещения российские власти начали говорить на фоне ужесточения западных санкций и ухода из страны иностранных компаний и поставщиков. «Нужно, чтобы в основе всего лежали именно отечественные разработки, нужно к этому стремиться и делать это как можно быстрее. Потому что, когда вчерашние иностранные партнеры решат вернуться, а когда-нибудь это произойдет, нужно, чтобы рынок был занят нашими производителями», — говорил в сентябре президент Владимир Путин.

В то же время глава государства отмечал, что импортозамещение — это не панацея. Если страна будет стараться «лишь повторять других», то рискует оказаться «в позиции постоянно догоняющих». И поэтому России надо «быть на шаг впереди», создавать собственные конкурентные технологии, товары и сервисы, которые станут новыми мировыми стандартами, сказал Путин.

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