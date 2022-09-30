Турция нарастила экспорт в Россию до нового рекорда

Экспорт турецких товаров в Россию в августе 2022 года увеличился в два раза по сравнению с августом прошлого года и на 27% к июлю – до $0,95 млрд. Это новый рекорд на фоне западных санкций против России

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В августе 2022 года Турция отправила в Россию товаров на $949 млн – это в 2,1 раза больше, чем в августе предыдущего года ($451 млн) и на 27% больше, чем в предыдущем месяце ($729 млн). Такие данные сегодня сообщил официальный Турецкий институт статистики.

Турецкие поставки в Россию резко выросли с начала лета, в июне экспорт составил $790 млн, что стало рекордом за месяц по меньшей мере с 2010 года, сообщал РБК.

Эксперты связывали такой рост с западными санкциями против России, которые вынудили страну искать альтернативных поставщиков взамен странам, признанным недружественными.

Россия вышла на пятое место среди крупнейших направлений турецкого экспорта, обогнав Италию. В 2021 году Россия занимала лишь 12-ю строчку.

Как отмечало агентство Reuters, Турция, участница НАТО, стремится балансировать между Москвой и Киевом, с одной стороны, критикуя российскую военную операцию и поставляя оружие на Украину (в частности, беспилотники и бронеавтомобили), а с другой — продолжая сотрудничество с Россией в сферах торговли, инвестиций и туризма. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не раз предлагал свое посредничество в урегулировании конфликта.