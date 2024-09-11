Путин призвал подумать об ограничении экспорта урана и титана
Российским властям стоит подумать об «определенных ограничениях» на поставки некоторых товаров за рубеж — например, урана, титана или никеля — в условиях, когда другие страны ограничивают поток товаров в Россию, сказал президент Владимир Путин на совещании с правительством.
«Себе во вред только ничего не нужно делать», — добавил президент.
«В целом, если это нам вредить не будет, то можно было бы подумать, я не говорю, что завтра нужно сделать, подумать над определенными ограничениями поставок на внешний рынок», — сказал Путин.
Президент сказал, что кроме урана, титана и никеля есть и другие позиции.
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