США запретили импорт российского алюминия, меди и никеля

США расширили санкции на российские медь, алюминий и никель, а также, совместно с Британией, запретили торговать этими металлами на лондонской и чикагской биржах. Москва осуждает западные санкции и считает их незаконными

Управление по контролю над иностранными активами (OFAC) Минфина США ввело запрет на импорт алюминия, меди и никеля российского производства, следует из сообщения на сайте ведомства.

Также американским компаниям теперь запрещено оказывать услуги по приобретению этих металлов, осуществлять их экспорт, реэкспорт, продажу или поставки. Кроме этого, Вашингтон запретил оказывать гарантийные услуги по приобретению российских металлов на мировой бирже металлов. Исключения составят алюминий, никель и медь, которые были произведены в России до 13 апреля 2024 года.

Из-за санкций Лондонская биржа металлов (LME) и Чикагская товарная биржа (СME) не смогут пополнять запасы алюминия, меди и никеля за счет поставок из России, говорится в отдельном заявлении американского Минфина. «Биржи металлов играют центральную роль в содействии торговле промышленными металлами по всему миру. Предпринимая совместные действия, США и Великобритания лишают Россию и ее производителей металлов важного источника доходов», — подчеркнули в министерстве.

На Россию приходится около 9% мирового производства никеля, 5% алюминия и 4% меди. В феврале прошлого года президент США Джо Байден объявил о введении заградительных пошлин на импорт из России более 100 наименований продукции, включая металлы, полезные ископаемые и продукты химической промышленности. С 10 марта 2023 года власти США ввели пошлину в 200% на импорт российского алюминия и изделий из него. Пошлина ни медь и никель удвоилась с 35 до 70%

Крупнейший производитель никеля в России и в мире — «Норникель». По итогам 2022 года на Европу пришлось 47% продаж компании, еще 15% — на Северную и Южную Америку, на Россию и СНГ — 8%. Сама компания не находится под санкциями США, однако ее крупнейший совладелец и президент Владимир Потанин (против него санкции были введены в конце 2022 года) говорил в интервью РБК о необходимости переориентировать часть поставок на рынки Азии и других дружественных стран. «Для того чтобы бороться с этим санкционным встречным ветром, как я неоднократно говорил, нужен так называемый план Б, то есть переориентация наших поставок, наших партнерских отношений на так называемые дружественные страны», — указывал он.

В числе лидеров по производству алюминия в России и в мире — компания UC Rusal, которая также не включена в санкционные списки США. Компания является единственным производителем первичного алюминия в стране. По итогам 2023 года компания увеличила продажи алюминия и сплавов на 6,6%, до 4,153 млн т, производство алюминия также выросло на 0,3% и составило 3,85 млн т.

Крупнейшими производителями меди в России являются «Норникель», «Уральская горно-металлургическая компания» (УГМК), и «Русская медная компания». Последние две уже находятся под американскими санкциями.

Россия осуждает западные санкции и считает их незаконными. В Кремле подчеркивают, что ограничения больше вредят тем, кто их вводит.