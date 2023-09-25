Минторг США внес ВСМПО-АВИСМА в черный список

Корпорация — крупнейший мировой производитель титана, она поставляла его в том числе и в США. Вашингтон ввел санкции против нее из-за выпуска продукции для российской военной отрасли. Москва считает ограничения незаконными

Фото: vsmpo.ru

Вашингтон расширил санкционный список в рамках правил экспортного контроля (Export Administration Regulations — EAR), следует из документа Минторга США на портале Federal Register.

Под ограничения попали российские компании:

корпорация ВСМПО-АВИСМА;

Device Consalting;

Grant Instrument;

SMT-iLogic;

Streloy.

Также в санкционном перечне оказались компании из Китая (десять) и один китаец; Финляндии (три), Германии (одна), Омана (одна и один гражданин страны); Пакистана (четыре), ОАЭ (одна).

ВСМПО-АВИСМА — производитель титана, корпорация выполняет полный технологический цикл — от переработки до выпуска готовых изделий, продукция корпорации в том числе идет на экспорт. Как сказано в документе Минторга, ВСМПО-АВИСМА занимается выпуском изделий для военной отрасли России и с ней связан «критический риск перенаправления американских оборонных технологий».

Ранее США уже включали корпорацию в черный список, но затем исключили ее, посчитав, что она не является «конечным военным пользователем» — такие компании не могут приобретать у Вашингтона ряд товаров и технологий. Теперь она получила этот статус.

Среди покупателей титана у ВСПМО-АВИСМА были американская авиастроительная компания Boeing и европейская Airbus, но в 2022-м обе решили отказаться от закупок у российской корпорации.

РБК направил запрос в пресс-службу ВСМПО-АВИСМА.

Еще четыре попавшие под санкции компании, по утверждению Минторга, поставляли компоненты для беспилотников в интересах Главного разведывательного управления Генерального штаба России (ГРУ, в настоящее время в названии прилагательное «разведывательный» отсутствует).

Device Consalting, по данным ее сайта, работает в Санкт-Петербурге и занимается поставками электронных компонентов, среди ее клиентов назван «Росатом». «Грант инструмент» (Grant Instrument из списка) — тоже петербургская компания, которая занимается разработкой и поставками инженерного и другого оборудования. «СМТ-АйЛогик» (SMT-iLogic) тоже из Петербурга и тоже работает в сфере электронных компонентов, разрабатывает электронику. «Стрелой» (Streloy) — это интернет-магазин электронных компонентов, компания тоже зарегистрирована в Петербурге.

Российская сторона считает вводимые против нее ограничения незаконными. Как отмечал президент Владимир Путин, «санкционный натиск» должен был пошатнуть экономику страны, но это не произошло, она восстановилась.