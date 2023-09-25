 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война санкций ,  
0 

Минторг США внес ВСМПО-АВИСМА в черный список

Минторг США внес российскую корпорацию ВСМПО-АВИСМА в черный список
Сюжет
Война санкций
Корпорация — крупнейший мировой производитель титана, она поставляла его в том числе и в США. Вашингтон ввел санкции против нее из-за выпуска продукции для российской военной отрасли. Москва считает ограничения незаконными
«ВСМПО-Ависма» VSMO ₽47 300 Купить
Фото: vsmpo.ru
Фото: vsmpo.ru

Вашингтон расширил санкционный список в рамках правил экспортного контроля (Export Administration Regulations — EAR), следует из документа Минторга США на портале Federal Register.

Под ограничения попали российские компании:

  • корпорация ВСМПО-АВИСМА;
  • Device Consalting;
  • Grant Instrument;
  • SMT-iLogic;
  • Streloy.

Также в санкционном перечне оказались компании из Китая (десять) и один китаец; Финляндии (три), Германии (одна), Омана (одна и один гражданин страны); Пакистана (четыре), ОАЭ (одна).

ВСМПО-АВИСМА — производитель титана, корпорация выполняет полный технологический цикл — от переработки до выпуска готовых изделий, продукция корпорации в том числе идет на экспорт. Как сказано в документе Минторга, ВСМПО-АВИСМА занимается выпуском изделий для военной отрасли России и с ней связан «критический риск перенаправления американских оборонных технологий».

Ранее США уже включали корпорацию в черный список, но затем исключили ее, посчитав, что она не является «конечным военным пользователем» — такие компании не могут приобретать у Вашингтона ряд товаров и технологий. Теперь она получила этот статус.

Среди покупателей титана у ВСПМО-АВИСМА были американская авиастроительная компания Boeing и европейская Airbus, но в 2022-м обе решили отказаться от закупок у российской корпорации.

Читайте на РБК Pro
Конфликтов нет и все гении: девять мифов о топ-командах
Депопуляция в России ударит по рынку жилья. Что будет через 10 лет
«Я заслуживаю особого отношения»: кто такие уязвимые нарциссы
Как автократам удалось построить в Сингапуре «экономическое чудо»

РБК направил запрос в пресс-службу ВСМПО-АВИСМА.

Еще четыре попавшие под санкции компании, по утверждению Минторга, поставляли компоненты для беспилотников в интересах Главного разведывательного управления Генерального штаба России (ГРУ, в настоящее время в названии прилагательное «разведывательный» отсутствует).

Device Consalting, по данным ее сайта, работает в Санкт-Петербурге и занимается поставками электронных компонентов, среди ее клиентов назван «Росатом». «Грант инструмент» (Grant Instrument из списка) — тоже петербургская компания, которая занимается разработкой и поставками инженерного и другого оборудования. «СМТ-АйЛогик» (SMT-iLogic) тоже из Петербурга и тоже работает в сфере электронных компонентов, разрабатывает электронику. «Стрелой» (Streloy) — это интернет-магазин электронных компонентов, компания тоже зарегистрирована в Петербурге.

Российская сторона считает вводимые против нее ограничения незаконными. Как отмечал президент Владимир Путин, «санкционный натиск» должен был пошатнуть экономику страны, но это не произошло, она восстановилась.

Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
При участии
Тимофей Дзядко
ВСМПО-АВИСМА санкции США электроника
Материалы по теме
WSJ узнал об отказе ЕС поддержать санкции против «ВСМПО-Ависма»
Политика
«ВСМПО-Ависма» заинтересовалась добычей сырья для титана в России
Бизнес
США признали ошибочным включение «ВСМПО-Ависма» в черный список
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 26 сентября
EUR ЦБ: 102,25 (0) Инвестиции, 16:33 Курс доллара на 26 сентября
USD ЦБ: 96,15 (+0,1) Инвестиции, 16:33
Каким был первый сайт в зоне «.ru» РБК и Сбер, 17:44
МИД отверг обвинения в адрес России в организации протестов в Армении Политика, 17:32
Алиев и Эрдоган заложили фундамент газопровода из Турции в Нахичевань Политика, 17:28
Отказавший сборной России футболист получил документы для игры за Армению Спорт, 17:25
Риелторы назвали районы Москвы с наибольшим предложением жилья Недвижимость, 17:18
Как за 10 лет изменилась экологическая обстановка в столице РБК и ДПиООС, 17:18
Как может выглядеть «мембрана» для рубля и сможет ли она влиять на курс Pro, 17:13
Знакомьтесь, «Технологии»
Новый раздел РБК Pro поможет подготовиться к любым вызовам цифрового будущего
Перейти
Гладков сообщил о втором за день обстреле поселка у границы Политика, 17:11
«Спартак» отреагировал на сообщение о скандале Промеса в отделе полиции Спорт, 17:09
Семейный топ: подборка больших квартир РБК и ПИК, 16:53
Посла Болгарии вызвали в МИД из-за выдворения из страны священников РПЦ Политика, 16:46
Соболев заявил о беспокойстве за капитана «Спартака» Спорт, 16:39
На внебиржевых торгах «Тинькофф» стали доступны 20 фондов FinEx Инвестиции, 16:37
Минторг США внес ВСМПО-АВИСМА в черный список Политика, 16:34