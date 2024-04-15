Цены на алюминий на LME выросли на 9,4%, на никель — на 8,8%

Алюминий и никель подорожали на 9% из-за новых санкций против России

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Цены на алюминий на Лондонской бирже металлов (LME) на фоне новых санкций США и Великобритании против России выросли на 9,4%, на никель — на 8,8%, пишет Bloomberg со ссылкой на данные торговой площадки.

К 8:30 мск цены на алюминий составили $2494 за тонну, никель — $17,17 тыс. за тонну.

12 апреля США запретили импорт алюминия, меди и никеля российского производства, а также запретили американским компаниям оказывать услуги по приобретению этих металлов, осуществлять их экспорт, реэкспорт, продажу или поставки. Из-за санкций LME и Чикагская товарная биржа (СME) не смогут пополнять запасы алюминия, меди и никеля за счет поставок из России.

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