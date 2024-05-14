Байден запретил импорт российского урана
Президент США Джо Байден подписал закон о запрете на импорт российского урана, сообщается на сайте Белого дома.
Таким образом, запрещается «импорт необлученного, низкообогащенного урана, произведенного в Российской Федерации или российским предприятием».
Советник по национальной безопасности Джейк Салливан пояснил, что запрет призван «укрепить энергетическую и экономическую безопасность» Соединенных Штатов «путем снижения и в конечном итоге устранения зависимости от России в области гражданской ядерной энергетики».
По данным Bloomberg, Россия поставляет в США примерно 20% обогащенного урана, используемого в качестве топлива для американских АЭС, что делает ее иностранным поставщиком № 1. Эти продажи приносят Москве около $1 млрд ежегодно, но восполнение этих поставок может оказаться сложной задачей и сопряжено с риском повышения стоимости топлива примерно на 20% (до более чем $200 за фунт), отмечает агентство.
30 апреля сенат США вслед за палатой представителей одобрил законопроект, предусматривающий запрет на импорт низкообогащенного урана. Он будет действовать вплоть до 2040 года. Однако до января 2028 года Минэнеро по согласованию с госсекретарем и министром финансов сможет выдавать разрешения на импорт российского урана, если нет других источников поставок.
В том же месяце Байден сообщил, что США впервые самостоятельно произвели 90 кг обогащенного урана для атомных реакторов. По его словам, до конца года планируется произвести около тонны урана. Этого хватит, чтобы обеспечить энергией 100 тыс. домов, отметил американский лидер.
В Эстонии рассматривают возможность отправки войск на Украину
Путин провел совещание Совбеза в обновленном составе. Видео
Плановые отключения горячей воды в Москве отложили из-за холодов
Госдума утвердила вице-премьеров нового правительства. Список
Бывшего министра экономики Казахстана приговорили к 24 годам за убийство жены
АвтоВАЗ поднял цены на модели Lada. Опубликован новый прайс-лист
На Украине сменили главу войск «Харьков» на фоне продвижения армии России
Володин: «Приезжающие в Россию мигранты должны знать русский язык»
Суд в Москве запретил распространять в интернете объявления о работе «для славян»
Что будет с акциями Yandex N.V.? Раскрыты условия обмена и выкупа
Белоусов высказался о ситуации с социальной поддержкой военных
МВД объявило в розыск правнучку советского летчика Валерия Чкалова
Кристина Орбакайте опубликовала архивное фото с матерью Аллой Пугачевой
В Москве квартиры стали чаще продавать со значительными скидками