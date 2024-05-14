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Война санкций ,  
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Байден запретил импорт российского урана

Джо Байден запретил импорт урана из России
Сюжет
Война санкций
Речь идет о запрете на импорт «необлученного, низкообогащенного урана, произведенного в Российской Федерации или российским предприятием». США таким образом рассчитывают устранить зависимость от России, пояснил Салливан

Президент США Джо Байден подписал закон о запрете на импорт российского урана, сообщается на сайте Белого дома.

Таким образом, запрещается «импорт необлученного, низкообогащенного урана, произведенного в Российской Федерации или российским предприятием».

Советник по национальной безопасности Джейк Салливан пояснил, что запрет призван «укрепить энергетическую и экономическую безопасность» Соединенных Штатов «путем снижения и в конечном итоге устранения зависимости от России в области гражданской ядерной энергетики».

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По данным Bloomberg, Россия поставляет в США примерно 20% обогащенного урана, используемого в качестве топлива для американских АЭС, что делает ее иностранным поставщиком № 1. Эти продажи приносят Москве около $1 млрд ежегодно, но восполнение этих поставок может оказаться сложной задачей и сопряжено с риском повышения стоимости топлива примерно на 20% (до более чем $200 за фунт), отмечает агентство.

30 апреля сенат США вслед за палатой представителей одобрил законопроект, предусматривающий запрет на импорт низкообогащенного урана. Он будет действовать вплоть до 2040 года. Однако до января 2028 года Минэнеро по согласованию с госсекретарем и министром финансов сможет выдавать разрешения на импорт российского урана, если нет других источников поставок.

В том же месяце Байден сообщил, что США впервые самостоятельно произвели 90 кг обогащенного урана для атомных реакторов. По его словам, до конца года планируется произвести около тонны урана. Этого хватит, чтобы обеспечить энергией 100 тыс. домов, отметил американский лидер.

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Теги
Елена Чернышова
Джо Байден уран США Россия

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Для сдачи в аренду

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