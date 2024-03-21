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Война санкций ,  
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WP сообщила о покупке Западом титана у России на сотни миллионов долларов

WP: Запад продолжает закупать титан у России на сотни миллионов долларов
Сюжет
Война санкций
Запад продолжает закупать титан из России, несмотря на все обещания разорвать экономические связи с Москвой, пишет WP. По данным газеты, только за 2022 год «ВСМПО-Ависма» экспортировала 15 тыс. т титана на $370 млн
«ВСМПО-Ависма» VSMO ₽36 940 +1,37% Купить
Фото: Донат Сорокин / ТАСС
Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Западные компании с февраля 2022 года закупили российский титан на «сотни миллионов долларов», несмотря на санкции против Москвы, пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на анализ экспортных данных.

Как отмечает газета, закупки российского титана показывают, как Запад остается зависимым от Москвы в некоторых товарах, несмотря на все обещания разорвать экономические связи. В случае с титаном такая зависимость вызывает опасения по поводу безопасности, рассказали WP опрошенные аналитики в области обороны. По их словам, титан — это жизненно важный металл в производстве как коммерческих, так и военных самолетов.

«Россия может перекрыть поток этих... материалов и оставить компании, имеющие решающее значение для национальной обороны и гражданской авиации, в затруднительном положении», — заявил директор по исследованиям ImportGenius Уильям Джордж.

Помимо титана, пишет газета, Россия продолжает активно экспортировать нефть и газ, которые в конечном итоге достигают Соединенных Штатов и их союзников. Крупнейший российских производитель титана «ВСМПО-Ависма» также не попал под антироссийские санкции, хотя и частично принадлежит «Ростеху», отмечает WP.

Американский Минторг еще в сентябре 2023 года включил «ВСМПО-Ависма» в список Entity List, подразумевающий строгий контроль за экспортом в их адрес. Лицензии на экспорт, реэкспорт и передачу внутри России товаров, подлежащих американскому экспортному регулированию (в широком смысле — товары двойного назначения), ее предприятиями будут рассматриваться с «презумпцией отказа», то есть фактически речь идет об эмбарго на поставки этим организациям товаров двойного назначения.

В 2022 году «ВСМПО-Ависма» экспортировала около 15 тыс. т титана на сумму $370 млн, причем подавляющее большинство из них было отправлено в западные страны, которые поддерживали Украину, отмечает WP. Список покупателей возглавляют Германия, Франция, США и Великобритания. Одно из частных лиц, покупавшее продукцию «ВСМПО-Ависма» до февраля 2022 года, рассказало WP, что найти ей замену даже сегодня практически невозможно. «У них есть масштаб, который позволяет значительно снизить себестоимость производства», — отметил источник. В 2023-м объем поставок составил $345 млн, пишет издание.

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Фото:vsmpo.ru

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С призывом не вводить санкции против российского титана в апреле 2022 года выступал глава Airbus Гийом Фори. Он объяснял это тем, что эмбарго на металл способно больше навредить западной промышленности, чем российской экономике. Позже в том же году авиапроизводитель заявил, что все же откажется от металла из России. Однако, как писал Reuters, сертификация новых поставщиков по аэрокосмическим стандартам может занять годы.

Американский Boeing также в 2022 году решил отказаться от закупок титана у «ВСМПО-Ависма». Кроме этого, компания отказалась от участия в совместном предприятии Ural Boeing Manufacturing.

Россия является крупнейшим производителем титана. Он используется в основном в авиационных двигателях и шасси для больших самолетов. «ВСМПО-Ависма» до начала военной операции обеспечивала до 35% всех потребностей в титане Boeing, 65% — Airbus Group и 100% — Embraer, писал «Коммерсантъ».

WP сообщила о покупке Западом титана у России на сотни миллионов долларов
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ВСМПО-АВИСМА титан санкции США
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