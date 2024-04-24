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Война санкций ,  
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Канада разрешила Airbus использовать российский титан вопреки санкциям

Reuters: Канада разрешила Airbus использовать титан из России вопреки санкциям
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Война санкций
Канада разрешила Airbus использовать титан из России, несмотря на введенные санкции. Компания решила отказаться от российского титана в декабре 2022 года вслед за Boeing, однако до сих пор этого не сделала
«ВСМПО-Ависма» VSMO ₽39 000 -0,66% Купить
Фото: ZUMA Press Wire / Zuma / ТАСС
Фото: ZUMA Press Wire / Zuma / ТАСС

Канадское правительство разрешило Airbus использовать титан из России в производстве самолетов, несмотря на санкции в отношении «ВСМПО-Ависма», сообщает Reuters со ссылкой на заявление компании.

«Airbus осведомлен о том, что канадское правительство ввело санкции в отношении ВСМПО, и получил необходимое разрешение для обеспечения безопасности операций Airbus в соответствии с применимыми санкциями», — заявили в компании.

Корпорация «ВСМПО-Ависма» — крупнейший в мире производитель титана. Она попала под санкции Канады в феврале 2024 года. Прошлой осенью корпорацию внес в санкционный список Минторг США из-за выпуска продукции для российской военной отрасли.

Airbus решила отказаться от титана из России через несколько месяцев
Бизнес
Фото:Morris MacMatzen / Getty Images

В декабре 2022 года Airbus сообщила, что решила отказаться от поставок титана из России. Источники Reuters тогда рассказали, что компания нарастила закупки в США и Японии, однако подчеркнули, что сертификация новых поставщиков по аэрокосмическим стандартам может занять годы.

Ранее, в марте того же года, от закупок российского титана отказался американский производитель Boeing. В компании пояснили, что у нее достаточно запасов титана благодаря созданному пулу поставщиков по всему миру.

Российские власти считают международные санкции незаконными, неэффективными и настаивают на их отмене. Ограничения сохранятся надолго, признал президент Владимир Путин.

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София Шошина София Шошина
ВСМПО-АВИСМА Airbus Канада
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