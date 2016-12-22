Аналитики заявили о снижении «справедливого курса» рубля

На ослабление рубля влияют не только санкции, но и фундаментальные факторы — данные платежного баланса и закупки валюты Минфином играют против российской валюты, следует из обзора аналитиков Райффайзенбанка

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Рубль падает не только из-за реакции на санкции — снижается и его «справедливый курс», пишут аналитики Райффайзенбанка на основе данных о платежном балансе, которые на этой неделе опубликовал Центробанк. При текущих ценах на нефть и ускорившемся оттоке капитала справедливый курс будет ниже на 12–17%, следует из прогноза Райффайзенбанка, поступившего в РБК.

Как следует из данных ЦБ, в июле профицит текущего счета платежного баланса составил $7,5 млрд — это ниже предварительной оценки Райффайзенбанка, составлявшей $10,6 млрд. Такие результаты связаны либо с высоким объемом импорта (оборудования и комплектующих), либо с сокращением доли ненефтегазовых доходов в общем экспорте, объясняют аналитики.

В августе и сентябре сальдо счета текущих операций составит $5,8 млрд и $5,9 млрд соответственно, «чего хватит лишь для покрытия покупок валюты Минфином ($5–6 млрд каждый месяц)», говорится в обзоре. С 7 августа по 6 сентября Минфин направит на закупки валюты 383,2 млрд руб. (интервенции проводятся на сверхдоходы от нефти дороже $40 за баррель), что станет рекордом за все время закупок по нынешнему бюджетному правилу (с февраля 2017 года). ЦБ, который закупает валюту для Минфина, на фоне падения финансовых рынков сокращал объемы закупок, но заявлял, что в течение более длительного срока выполнит планы в полном объеме.

«Помимо интервенций, еще одним негативным фактором для рубля выступает усилившийся вывоз капитала частным сектором, который, по данным ЦБ, в июле составил $4,2 млрд (по итогам второго квартала он составлял лишь $0,4 млрд. — РБК)», — указывает Райффайзенбанк. Часть экспортеров могла придерживать выручку в ожидании более слабого курса и платить налоги в России за счет рублевых кредитов, а другие экспортеры могли копить валюту для предстоящих выплат по внешнему долгу, объясняют экономисты.

Авторы приводят еще один фактор, играющий не в пользу рубля, — погашение внешнего долга на $37,6 млрд в августе-декабре (по оценке ЦБ).

«Для сравнения: по нашим оценкам, по текущему счету [за тот же период] будет получено около $34 млрд, а с интервенциями Минфина уйдет $28 млрд. Приведенные фундаментальные факторы обуславливают заметно более слабый справедливый курс рубля, чем тот, который наблюдался за семь месяцев 2018 года (60 руб. за доллар в среднем), — в диапазоне 67–70 руб. за доллар, исходя из нефти $71–73 за баррель и возросшего оттока капитала. Таким образом, сохраняется потенциал для ослабления рубля (в момент объявления санкций может сформироваться спекулятивное движение)», — заключают аналитики Райффайзенбанка.

Рынок эмоций Рубль на текущей неделе ослабел в два этапа. Во вторник, 7 августа, торги по доллару закрылись на отметке 63,5 руб., но на следующий день американская валюта выросла до 65,6 руб. Распродажу рубля вызвала публикация законопроекта американских сенаторов (республиканцев и демократов) о расширении санкций против России — документ включал ограничения на покупку российского госдолга и возможную блокировку счетов и операций российских госбанков в американской юрисдикции. Падение рубля продолжилось 8 августа, после того как вечером в среду Госдепартамент США объявил об уже принятом решении ввести против России санкции из-за применения в Великобритании отравляющего вещества «Новичок». Документ предусматривает два раунда санкций. Первый, включающий прекращение поставок вооружений и отказ в американских госкредитах, вступит в силу 22 августа. Второй, включающий полный запрет на экспорт товаров из США (кроме продовольственных и сельскохозяйственных), на импорт товаров из России в США и запрет на воздушное сообщение с США для государственных авиаперевозчиков (в случае с Россией это «Аэрофлот»), может начать действовать через 90 дней. В пятницу валютные торги закрылись на уровне 67,7 руб за доллар. Российские власти скачки валюты объяснили временной волатильностью. Первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов сказал, что она связана «как с очередной волной санкционной риторики США в отношении России, так и с нестабильной ситуацией на развивающихся рынках», а ЦБ заявил о «естественной реакции финансового рынка на новости о новых потенциальных санкциях на фоне изменений на глобальных финансовых рынках».

Разница в 20%

Текущий счет действительно оказался ниже ожиданий, но он остается положительным и не будет оказывать решающего влияния на курс рубля, скорее, это нейтральный фактор, сказал РБК старший аналитик БКС Сергей Суверов. «Главная причина ослабления рубля — угроза санкций, из-за которой происходит выход из ОФЗ, что создает давление на рубль. Плюс общий фон для всех валют развивающихся стран негативный — в Турции сильное падение лиры, и это оказывает [на них] сильное воздействие», — напоминает он.

В 2018–2020 годах справедливый курс рубля должен составлять 60–70 руб. за доллар, говорится в обзоре главного экономиста Альфа-банка Наталии Орловой. «В период волатильности с 2014 года отклонение рыночного обменного курса от справедливой стоимости рубля составляло до 20%», — напоминает аналитик. Справедливая стоимость валюты — «хороший ориентир», который может показать, где курс стабилизируется в долгосрочной перспективе, но она не защищает валюту от высокой волатильности, добавляет Орлова.